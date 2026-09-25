Öksürük şikayetiyle hastaneye götürüldü! Mide ve boğazından çıkanlar şoke etti

Kocaeli'de oynadığı mıknatıslı topların bir bölümünü yutan 3 yaşındaki çocuğun mide ve boğazındaki 21 parça, Kocaeli Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonla alındı.

Öksürük şikayeti üzerine ailesi tarafından Kocaeli Şehir Hastanesine getirilen çocuğa yapılan tetkiklerde, yuttuğu 25 parçadan oluşan oyuncağın renkli mıknatıslarının midesi ile boğazında ve bağırsak bölgesinde olduğu belirlendi.

Çocuk cerrahisi ile çocuk gastroenteroloji ekiplerince hemen müdahale edilen çocuğun solunum yoluna kaçma riski bulunan 2 mıknatıslı top çıkarıldı. Midedeki 19 cisim de endoskopik işlemle alındı. Bağırsaklara ulaşan 4 mıknatıs için ise uzman ekipler hastanede yakın takip kararı verdi.

Takip sürecinde mıknatısların doğal yolla vücuttan atıldığı belirlenirken tedavi ve takibi tamamlanan çocuk, taburcu edildi.

"ÇOK CİDDİ KOMPLİKASYONLARI OLABİLECEK BİR KONUYDU"

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Fadime Nurdan Narlı, 3 yaşındaki çocuğun oynarken manyetik toplardan oluşan bir oyuncağı yutması sonrası ailenin öksürük şikayetiyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Çekilen filmlerde soluk borusunun yakınında 2, midede 19 ve bağırsakta 4 top şeklinde cisim görüntülediklerini aktaran Narlı, mıknatısların akciğere kaçma riski nedeniyle çocuğa hızla müdahale ettiklerini belirtti.

Narlı, gastroenteroloji birimiyle hastaya işlem yaptıklarını belirterek "Midedekileri çıkardık. Boğazdakiler trakeaya (soluk borusu) girmek üzereydi onları çıkardık ve bağırsaktakileri de takip etme kararı aldık çünkü o an için bir delinme olasılığı gözükmüyordu. Takibimizdeki hasta 4-5 günün sonunda bağırsaktakileri doğal yolla çıkardı ama çok ciddi komplikasyonları olabilecek bir konuydu. Bu durum bağırsakta ve midede delinmeye sebep olabilirdi. Ağız içindekiler eğer akciğerine kaçsaydı çocuk bize ulaşamadan yolda ölebilirdi" diye konuştu.

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"GEREKSİZ BİR AMELİYATI ÖNLEDİK"

Literatüre göre benzer durumlardaki birçok vakada bağırsakta delinme yaşandığını anlatan Narlı, kendilerinin yaptıkları işlem gibi çok nadir vakalar bulunduğunu kaydetti.

Narlı, bağırsaktaki 4 mıknatısın çıkarılması için gerekli tetkikleri ve doğru tespiti yaptıklarını, sakin kalarak gereksiz bir ameliyatı önlediklerini ve mıknatısların doğal yolla çıkmasıyla iyi bir sonuç elde ettiklerini dile getirdi.

Hastanelerinde her türlü imkanın bulunduğuna işaret eden Narlı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hastanemizde her türlü imkanımız vardı. Her hastanede çocuk gastroenteroloğuna ve çocuk cerrahına bu kadar kolay ulaşılamıyor. Tabii ki bunların da etkisi var. Hızlı davranmasaydık midedekiler bağırsağa gidebilirdi. Bağırsağa gittiği zaman katlanıp delinmeye, mide içinde delinmeye sebep olabilirdi. Ağız içindekiler akciğere kaçabilirdi. O zaman olacakları zaten hiçbirimiz düşünmek bile istemiyoruz. Hızlı davranabilmemiz, hızlı hareket edebilmemiz, birbirimize çabuk ulaşıp koordineli olabilmemiz, ihtiyaç duyduğumuz malzemelerimizin elimizde olması bu süreci kolaylaştırdı ve daha iyi sonuçlar elde ettik."

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"AİLELERE BU TARZ OYUNCAKLARI SATIN ALMAMALARINI ÖNERİYORUM"

Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ayşe Burcum Sertel de Narlı'nın haber vermesi üzerine vakit kaybetmeden solunum yolunu koruyarak endoskopik işleme başladıklarını, midedeki mıknatısları henüz mide duvarını perfore (delme) etmediği için endoskopik yöntemle çıkardıklarını anlattı.

Bu tür oyuncakların yasaklanması gerektiğini savunan Sertel, "Bu oyuncakların renkli olması, çocukların ilgisini çekiyor. Küçük çocuklar, bunları gördüklerinde genellikle ağızlarına şeker diye atıyorlar. Bu oyuncakların satışının durdurulması gerekiyor. Mıknatıs diğer yabancı cisimlere benzemiyor. Mıknatıs en ciddi olanı. Ailelerin bu tarz oyuncakları satın almamasını öneriyorum" ifadelerini kullandı.