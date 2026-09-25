Green Card çekilişinde belirsizlik: Başvurular başlayacak mı?

Dünya genelinde milyonlarca kişinin başvurduğu ABD'nin Çeşitlilik Vizesi (Diversity Visa), bildiğimiz adıyla Green Card çekilişi, yıllardır ABD mali yılının başlangıcıyla (Ekim ayında) aynı dönemde açılıyordu. Ancak 2025 yılındaki başvurularda yaşanan rekor gecikmenin ardından sürecin askıya alınmasıyla, bu sene başvuruların açılacağı konusu belirsiz. Bu belirsizliğe ilişkin ise ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan sürece ilişkin net bir yanıt gelmedi.

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"TRUMP YÖNETİMİ EN YÜKSEK STANDARTLARI UYGULUYOR"

Başvuruların başlayıp başlamayacağına ilişkin Habertürk'ün sorusunu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin vize süreçlerinde "ulusal güvenlik ve kamu güvenliği için en yüksek standartları" uyguladığını vurguladı.

Sözcü, Green Card programına ilişkin güncellemelerin Bakanlığın resmi "Visas News" sayfasında yayımlanacağını kaydetti. Sürecin ne zaman başlayacağına ilişkin soruya ise yanıt verilmedi.

DV PROGRAMINDA BELİRSİZLİK

Diversity Visa programındaki belirsizlik yeni değil. ABD Dışişleri Bakanlığı, 5 Kasım 2025'te DV-2027 kayıt sürecinde değişiklikler yapılacağını ve kayıt döneminin başlangıç tarihinin daha sonra duyurulacağını açıklamıştı. Bakanlık, bu değişikliklerin DV-2027 kapsamında seçilecek kişilerin vize başvuru dönemini etkilemeyeceğini, bu dönemin 1 Ekim 2026 ile 30 Eylül 2027 arasında olacağını bildirmişti.

Ancak 19 Aralık 2025'te DV işlemlerinin askıya alındığı açıklandı. Karar, yalnızca Green Card çekilişine yeni başvuru yapmak isteyenleri değil, çekilişte daha önce seçilmiş kişilerin işlemlerini de etkiledi. Dışişleri Bakanlığı, 28 Ağustos'ta işlemlere yönelik durdurmanın kaldırıldığını açıkladı. Böylece DV-2026 kapsamında seçilen kişilerin başvuruları yeniden başladı. Bakanlık mahkeme kararlarına uyduğunu belirtirken, başvuru sahiplerinin avukatları yönetimi binlerce dosyanın son başvuru tarihi dolana kadar sonuçlandırılmasını geciktirmekle suçluyor.

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DV PROGRAMI NEDİR? Tarihi 1965 yılındaki göçmenlik reformuna uzanan Diversity Visa programı, ABD göçmenlik sistemine açılan alışılmadık bir kapı niteliğinde. ABD'ye göç yollarının çoğu aile bağına veya iş teklifine dayanırken, bu program rastgele yapılan bir çekilişle başlıyor. Kongre, bu sistemi 1990 tarihli Göçmenlik Yasası ile bugünkü Diversity Visa programına dönüştürdü. Amaç, ABD'ye yönelik göçün coğrafi kapsamını genişletmekti. Program kapsamında bugün, ABD'ye görece az sayıda göçmen gönderen ülkelerde doğmuş kişilere her yıl 55 bine kadar vize veriliyor. 2026 dönemi için 20,8 milyondan fazla başvuru arasından, eşleri ve çocuklarıyla birlikte yaklaşık 129 bin 500 kişi seçildi. Hükümet, bazı kişilerin sürece devam etmeyeceğini, bazılarının şartları karşılamayacağını ve bazılarının da program yılı sona ermeden işlemlerini tamamlayamayacağını öngörerek mevcut vize sayısından daha fazla kişiyi seçiyor. PROGRAM NASIL İŞLİYOR? Her yıl milyonlarca kişi Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden çekilişe katılıyor. 2026 döneminde kayıt ücretsizdi; gelecek dönemlerde ise 1 dolarlık kayıt ücreti uygulanması ve pasaport zorunluluğunun getirilmesi bekleniyor. Mayıs ayında Kentucky Konsolosluk Merkezi'nde yapılan rastgele seçimle belirlenen kişilere bir dosya numarası veriliyor. Dosya numarası uygun hale gelen adaylar için, başvuruların tamamlanması ve büyükelçiliklerin kapasitesine göre mülakat randevusu oluşturuluyor. Adayların gerekli belgeleri sunması, sağlık muayenesinden geçmesi ve kişi başına 330 dolar ücret ödemesi gerekiyor. Mülakatın ardından vize onaylanabilir, reddedilebilir veya ek incelemeye alınabilir. Tüm işlemlerin, ek incelemeler de dahil olmak üzere, program yılının sona erdiği 30 Eylül'e kadar tamamlanması gerekiyor, çünkü normal şartlarda Ekim ayında yeni başvuru döneminin başlaması gerekiyor, bu sene ise bu tarih belirsiz.

PROGRAM NEDEN ASKIYA ALINDI?

Kararın doğrudan nedeni 14 Aralık 2025'te Brown Üniversitesi'ndeki silahlı saldırı olsa da, Trump yönetiminin DV programına yönelik itirazı daha eskiye dayanıyor. Trump, 2017'de New York'ta DV ile ABD'ye gelen bir kişinin düzenlediği saldırının ardından programın kaldırılması çağrısında bulunmuş, ancak Kongre bu çağrıyı hayata geçirmemişti.

Konu, Brown Üniversitesi ve MIT'deki saldırılardan şüphelenilen kişinin 2017'de DV ile ABD'ye kabul edilmiş Portekizli bir göçmen olduğunun açıklanmasıyla Aralık 2025'te yeniden gündeme geldi.

Yönetim bunun ardından DV işlemlerini iki aşamada durdurdu. USCIS (ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi), çekiliş talihlilerinin Green Card başvurularını askıya alırken, Dışişleri Bakanlığı da yurtdışında Diversity Visa verilmesini durdurdu. Başvurular ve mülakatlar devam edebilse de vizeler düzenlenmedi.

Ocak ayında ayrıca, kamu yardımlarına bağımlılık riski gerekçesiyle 75 ülkenin vatandaşlarına göçmen vizesi verilmesi askıya alındı. Böylece bu ülkelerin DV talihlileri hem programın durdurulmasından hem de vatandaşlıklarına yönelik kısıtlamadan etkilendi.

ÜÇ FEDERAL YARGIÇ TRUMP YÖNETİMİ ALEYHİNDE KARAR VERDİ

Bu süreçte bazı Green Card talihlileri askıya alma kararlarına dava yoluyla itiraz etti. Bu yıl içinde üç federal yargıç, bir hafta içinde birbiriyle bağlantılı kısıtlamalar hakkında Trump yönetimi aleyhine karar verdi.

En kapsamlı kararlardan biri 28 Ağustos'ta Medani v. Trump davasında geldi. ABD Bölge Yargıcı Edward Davila, hükümete normal işlem sürecini yeniden başlatması talimatını verdi. Dışişleri Bakanlığı da bu kararın ardından DV işlemlerindeki durdurmanın sona erdiğini açıkladı. Ancak başvuru sahipleri, 30 Eylül'e kadar kalan sürenin işlemleri tamamlamak için yetersiz olmasından ve sürecin yavaş ilerlemesinden şikayetçi.

Başvuru sahiplerinin avukatları, 30 Eylül'e kadar bekleyen dosyaların sonuçlandırılması için mülakat ve karar sayısının yeterli olmadığını söylüyor. Bazı kişiler yeniden mülakata alındıktan sonra tekrar idari işleme gönderilirken, bazılarına dosyalarının Washington'daki Vize Bütünlüğü Birimi'ne (Visa Integrity Unit) ek inceleme için gönderildiği bildirildi.

30 Eylül'e sayılı günler kala, DV-2026 kapsamında seçilen kişilerin işlemlerini bu tarihe kadar tamamlayıp tamamlayamayacağı ve bundan sonra yaşanacaklar belirsizliğini koruyor.