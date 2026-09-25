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        UEFA'dan Fenerbahçe'ye Matteo Guendouzi müjdesi!

        Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'ye verilen 4 maçlık cezanın ardından UEFA'ya itirazda bulundu. UEFA, Guendouzi'nin cezasını düşürdü. Guendouzi, Aston Villa maçında forma giyebilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 18:12 Güncelleme:
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        UEFA'dan Matteo Guendouzi müjdesi

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Lyon'u deplasmanda mağlup ederek Devler Ligi'ne katılan Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi ile Mason Greenwood, maç sonu yaşanan olayların ardından UEFA tarafından ceza almıştı.

        UEFA'dan yapılan açıklamada, Guendouzi'ye 50 bin Euro + 4 maç ceza verildiği ancak 2 maçın 1 yıllık deneme sürecine tabi olduğu belirtildi. Roma maçında sahada yerini alamayan Fransız futbolcunun Aston Villa maçında da forma giyemeyecekti.

        Öte yandan Greenwood'a 30 bin Euro ceza + 1 maç ceza verdiliği, bu cezanın ise 1 yıl deneme süresine tabi olacağı aktarılmıştı.

        İTİRAZA YANIT GELDİ

        Guendouzi'nin cezasına itirazda bulunan Fenerbahçe, UEFA'dan yanıt aldı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Fransız futbolcunun cezasının 3 maça indirildiği ve 2 maçın 1 yıllık deneme sürecine tabi olduğu aktarıldı.

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        Yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Aston Villa karşılaşmasında sahada yerini alabilecek.

        İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

        26 Ağustos 2026 tarihinde Olympique Lyonnais ile oynadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu müsabakasının ardından futbolcumuz Matteo Guendouzi hakkında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından verilen karara ilişkin olarak Kulübümüzce UEFA Tahkim Kurulu nezdinde yapılan itiraz sonuçlanmıştır. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından futbolcumuza verilen, ikisi ertelemeli dört maçlık müsabakalardan men cezası; Kulübümüzün itirazı üzerine UEFA Tahkim Kurulu tarafından, ikisi bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere ertelenmiş toplam üç maçlık men cezası olarak karara bağlanmıştır. 10 Eylül 2026 tarihinde oynanan Roma karşılaşmasında forma giyemeyen futbolcumuz Matteo Guendouzi, UEFA Tahkim Kurulu’nun söz konusu kararına bağlı olarak, 14 Ekim 2026 tarihinde oynanacak Aston Villa karşılaşmasında forma giyebilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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