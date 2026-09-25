Dursun Özbek tek tek açıkladı: Singo, İlkay Gündoğan, Aziz Yıldırım, Okan Buruk, şampiyonluk!

Galatasaray ile 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği arasındaki Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı forma sırt sponsorluk anlaşmasının imza töreni gerçekleştirildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sponsorluk anlaşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:

"OKAN HOCA İLE 5. ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYORUZ"

"Okan hoca Galatasaray'da yetişmiş, Galatasaray'da futbol oynamış çok değerli bir kardeşimiz. Bu dönemde de antrenör olarak hizmet ediyor. Son derece de başarılı. Son 4 yılın şampiyonu, 5'inciye koşuyoruz. Son derece çalışması çok hoş, birlikteliğimiz çok güzel. Takıma sahip çıkan, bütün futbolcuların sevdiği bir kişilik. Zaten başarının temelinde bu yatıyor."

🎙️ Dursun Özbek: Okan hoca ile 27. şampiyonluğa koşuyoruz. 5 sene üst üste şampiyon olarak bir rekora imza atacağız inşallah. Hiç kimse ama hiç kimse bizi çıktığımız bu yoldan çeviremez!



Ben Galatasaray'a hizmet etmek için buradayım, Okan da aynı anlayışla burada. Aşağı yukarı… pic.twitter.com/G6hB6KSbRS — HT Spor (@HTSpor) September 25, 2026

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"SINGO'NUN SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL"

"Singo'nun sakatlığı ciddi değil. Antrenman esnasında aldığı darbeden kaynaklanan bir sakatlık. En kısa sürede aramızda olacak."

"EN UFAK BİR SORUN YOK!"

"Neticede futbolcularımız genç arkadaşlar. Yerlisi var, yabancısı var. Takım içinde bu birlikteliği sağlayamadan başarı mümkün değil. Okan hoca da bunu geçtiğimiz bu 4 senede Galatasaray'da göstermiştir. Daha önceki kariyeri de başarılarla doludur. Daha önce de ifade ettiğimiz için iletişimimizde, konuşmamızda, olayları masaya yatırmamızda en ufak bir sorun yok! Buna rağmen, orası öyle oldu, burası böyle oldu. Bunlara değer vermeyin! Galatasaray Kulübü Başkanı olarak ben bütün camiama şunu söylüyorum; Okan hoca çok başarılı, Galatasaray çok başarılı. Dolayısıyla bu başarının bazıları tarafından nasıl değerlendirildiğini sizin yorumunuza bırakıyorum. Okan hoca ile 27. şampiyonluğa koşuyoruz. 5 sene üst üste şampiyon olarak bir rekora imza atacağız inşallah. Hiç kimse ama hiç kimse bizi bu çıktığımız yoldan çeviremez! Ben Galatasaray'a hizmet için buradayım, Okan da aynı anlayışla burada. Aşağı yukarı her gün beraberiz. Sorunlarımız varsa beraber çözüyoruz zaten. Değerli Galatasaraylıların söylenenlere aldırmamasını söylemek istiyorum."

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"BİR ÖDEME SORUNU YOK!"

"Transfer yapmak durumunda olduğunuz dönemlerde bir futbolcuyla kontrat yaparken o esnada genellikle paranız var mı, yok mu önemli değil. İmzayı atıyorsunuz, genelde geleceğe imza attığınız için genelde ödeme periyodu yıllara sari olarak devam ediyor. Defaatle anlatmama rağmen diyorum ki; Galatasaray'ın özellikle bu dönemde, yaptığımız en iyi işlerden bir tanesi finansal sürdürülebilirliği sağlamak. Onu da şu anda sağlamış durumdayız. Galatasaray'ın sporcular ile ilgili herhangi bir ödeme sorunu yoktur. Bunu herkes böyle bilsin!"

"50 MİLYON DOLAR KAZANÇLI ÇIKTIK"

"Transfer döneminde biz şunu yaptık. Teknik ekiple, scout ekimizle bir araya geldik. Geçen senenin şampiyon takımını muhafaza etmek ana hedefimiz. Bu kadroya takviye yapmak üzere hangi mevkilerde ihtiyacımız var, bunu tartıştık ve tespitlerimizi yaptık. Çalışmalara da başladık. Her mevkiye alternatif oyuncuları sıraladık. 1. pozisyonda şu var, o olmazsa şu var şeklinde planlamamızı yaptık ve onlarla da görüşmeye başladık. Bu planlamayı yaparken onun yanına bir şey daha koyduk. Dedik ki, "Bizim bütçemiz ne?" Biz çünkü sıkı bir mali disiplinle geliyoruz. Burada yapacağımız harcamanın da boyutlarını bilelim. Ona göre bu transfer sezonunu geçirelim dedik. Ona bağlı olarak hedefteki tüm oyuncularla görüşmeleri başlattık ve transfer sezonu bitene kadar devam ettik. Leao, Batrakov ve Deniz Gül transferlerinde Galatasaray'ın kazançlı çıktığı miktar yaklaşık 50 milyon dolar! Transfer sürecini planladığımız şekilde tamamladık. Bundan sonra oyuncuların sahadaki performanslarını değerlendireceğiz."

💥 Dursun Özbek: Leao, Batrakov ve Deniz Gül transferlerinden Galatasaray'ın elde ettiği kazanç yaklaşık 50 milyon dolar! Transfer sürecini planladığımız şekilde tamamladık. Bundan sonra oyuncuların sahadaki performanslarını değerlendireceğiz.



▶️ Canlı izlemek için:… pic.twitter.com/aXq2LxOa00 — HT Spor (@HTSpor) September 25, 2026

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"AZİZ BAŞKAN İLE TANIŞIKLIĞIMIZ VAR"

"İspanya Süper Kupası tanıtımında protokolde Aziz Başkan ile yan yana oturuyordum. 2014 yılından beri Aziz Başkan ile tanışıklığımız var. Elbette yan yana geldiğimiz zaman selam vereceğiz, sorunlarımız varsa konuşacağız. Bu durum 2026-27 sezonunun çok zorlu, çok çetin bir lig olacağını değiştirmez. Tüm kulüplerin şampiyonluk arzusu var."

"BU SEZON ZOR OLACAK"

"Bu sezon zor olacak. Kendi camiama sesleniyorum; konsantrasyonumuzun son derece yerinde olmasını, birlik ve beraberliğimizin ihtiyaç duyulduğu bir sezon olacak. Dört sezon boyunca camianın bize verdiği destek çok fazla ve bu sezon yine vereceklerini biliyorum."

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"GALATASARAY TEK YUMRUK!"

"Galatasaray Spor Kulübü yönetimi tek yumruk. Galatasaray Spor Kulübü'nün spor şubesi, futbol şubesi, voleybol ve basketbol branşları; hepsi tek yumruk. Şimdi siz gazetecisiniz. Tabii ki önemli bilgileriniz var, bu sektörün içinden geliyorsunuz. Dolayısıyla bu konuları irdelemeniz, bu tip çıkan haberleri değerlendirmeniz doğal. Ben başkan olarak şunu söylüyorum: Arkadaş, biz tek yumruğuz. Hedefimiz; futbolda da diğer amatör branşlarda da en başarılı sezonu geçirmek. Bu konuda zerre kadar firemiz yok. Kim ne söylemiş, niye söylemiş bizi ilgilendirmiyor. Söyleyen arkadaşa gidip "Sen bunu niye söyledin?" diye sorarsınız. Ben Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak diyorum ki; Okan Hoca'yla ilişkilerimizi, futbol takımıyla olan bağımızı ve hedeflerimizi size anlattım. Dolayısıyla bu tip şeylere itibar etmemenizi tavsiye ederim. Neticede kulübü ben ve arkadaşlarım yönetiyoruz. Size de zaman zaman bu tip toplantılarla birinci ağızdan bilgi aktarmak, taraftarlarımızı bilgilendirmek istiyorum."

🎙️ Dursun Özbek: Galatasaray Spor Kulübü yönetimi tek yumruk. Galatasaray Spor Kulübü'nün spor şubesi, futbol şubesi, voleybol ve basketbol branşları; hepsi tek yumruk. Şimdi siz gazetecisiniz. Tabii ki önemli bilgileriniz var, bu sektörün içinden geliyorsunuz. Dolayısıyla bu… pic.twitter.com/itdUjVdCuo — HT Spor (@HTSpor) September 25, 2026

"ÖNÜMÜZDE ÇOK ÖNEMLİ BİR YAYIN İHALESİ VAR"

"TFF'yi ziyaret ettik. Önümüzde çok önemli bir naklen yayın ihalesi var. Galatasaray olarak biz de bu naklen yayın ihalesi komisyonunun içindeyiz. Bildiğiniz gibi naklen yayın ihalesi, diğer Avrupa ligleriyle karşılaştırıldığında son derece zayıf kalmaktadır. Futbola ve futbol takımlarına verdiği destek, Avrupa ülkeleriyle kıyaslanamayacak seviyededir; oldukça düşüktür. Galatasaray Spor Kulübü'nün bütçesini dikkate aldığınız zaman, naklen yayından Galatasaray'a gelen pay yüzde 1-1,5 seviyesindedir. Futbolu takip eden arkadaşlar bilirler ki Avrupa'da diğer liglerde bu oran çok daha yukarıdadır. Bu nedenle biz naklen yayın ihalesini çok önemsiyoruz. Hem Galatasaray Kulübü hem de Türk futbolu açısından büyük önem taşıyor. Bu komisyonun içinde olmak, komisyonun önemli bir çalışanı olarak yer almak ve naklen yayından en üst seviyede pay alan kulüp olarak federasyonun yaptığı toplantıya elbette katılacağız. Dolayısıyla buna başka bir anlam yüklemenin son derece yanlış olduğunu düşünüyorum."

🎙️ Dursun Özbek: TFF'yi ziyaret ettik. Önümüzde çok önemli bir naklen yayın ihalesi var. Galatasaray olarak biz de bu naklen yayın ihalesi komisyonunun içindeyiz. Bildiğiniz gibi naklen yayın ihalesi, diğer Avrupa ligleriyle karşılaştırıldığında son derece zayıf kalmaktadır.… pic.twitter.com/7aohiBtluO — HT Spor (@HTSpor) September 25, 2026

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"İLKAY KARARINA SAYGI DUYMAMIZ LAZIM"

"İlkay Gündoğan, önemli bir sporcumuzdur. İlkay'ın transferini benim bizzat bulunduğum yönetim yapmıştır. İlkay çok başarılı bulduğum bir sporcu ama takımdaki yerini tespit konusunda yorumu ben yapamam. O Okan Buruk'un işi. Onun kararına saygı duymamız lazım."

💥 İlkay Gündoğan'ın takımdaki yeri



🎙️ Dursun Özbek: İlkay Gündoğan önemli bir sporcumuzdur. İlkay'ın transferini, benim bizzat bulunduğum yönetim gerçekleştirmiştir. İlkay'ı çok başarılı bulduğum bir sporcu olarak değerlendiriyorum ancak takımdaki yerinin tespiti konusunda… pic.twitter.com/nDdW1kMqaf — HT Spor (@HTSpor) September 25, 2026

"OKAN HOCA İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

"Okan hocayla elbette önümüzdeki sezon için görüşeceğiz. İstikrarı bozmak niyetinde değilim. En başarılı olduğumuz noktalardan biri, istikrarı yakalamış durumdayız."