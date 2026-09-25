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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan flaş kadro kararı! Sane ve Barış Alper Yılmaz yedek

        Okan Buruk'tan flaş kadro kararı! Sane ve Barış Alper Yılmaz yedek

        Galatasaray'da milli maç arası dönüşü Okan Buruk 11'de değişikliğe gidecek. Forvette Osimhen, oyun kurucu pozisyonunda Batrakov, solda Leao ve sağda Yunus Akgün sahaya çıkacak. Leroy Sane ile Barış Alper Yılmaz ise kadro derinliğinde hamle oyuncuları olarak yer alacak.

        Giriş: 25 Eylül 2026 - 11:11 Güncelleme:
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        Okan Buruk'tan flaş kadro kararı!

        Galatasaray’da milli illi maç molasının ardından hücum hattının çehresi farklılaşıyor. Okan Buruk; topa daha çok sahip olan, hücum varyasyonlarını çoğaltan ve dikine hücumları daha verimli gerçekleştiren bir ekip sahalamayı hedefliyor.

        Bu yeni kurgunun göbeğine Batrakov'u koymayı planlayan deneyimli hoca, yetenekli isimle birebir olarak ilgilenecek. Batrakov bundan böyle 10 numara bölgesinin birincil tercihi konumuna gelecek.

        Batrakov’un orta sahaya çekilmesiyle Yunus Akgün tekrardan sağ kulvara kayacak. Buruk'un kafasındaki as hücum dörtlüsü; sağda Yunus, solda Leao, 10 numarada Batrakov ve en ilerde Osimhen'den meydana gelecek.

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        SANE VE BARIŞ ALPER YEDEK

        Sane sağ kanadın, Barış Alper ise sol kanadın öncelikli yedekleri olarak şans kollayacak. Buruk bu hamleyle hem skora katkıyı hem de yıldız isimler arasındaki rekabet dozajını yukarı çekmeyi amaçlıyor.

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        #galatasaray
        #Okan Buruk
        #Barış Alper Yılmaz
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