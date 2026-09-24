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        Haberler Magazin Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül'den bebek haberi

        Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül'den bebek haberi

        Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen, şimdilerde Çorum FK'da kariyerini sürdüren milli futbolcu Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül çiftinden bebek müjdesi geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 18:22 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'da forma giyen Cengiz Ünder, uzun süredir aşk yaşadığı Bilge Yenigül ile mayıs ayında Roma'da nikâh masasına oturmuştu.

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        Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ünlü çiftten hayranlarını sevindiren müjdeli bir haber geldi.

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        Ünder ve Yenigül çiftinin, ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlandığı öğrenildi.

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        Çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla bebek beklediklerini duyurdu.

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        Paylaşılan karelerde Bilge Yenigül'ün belirginleşen karnı dikkat çekerken, Cengiz Ünder'in eşinin karnını öptüğü romantik pozlar da yer aldı. İkiliyi sevenleri ve yakınları tebrik mesajlarıyla mutluluklarına ortak oldu.

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        #Cengiz Ünder
        #Bilge Yenigül
        #Çorum FK
        #beşiktaş
        #fenerbahçe
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