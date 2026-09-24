Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül'den bebek haberi
Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen, şimdilerde Çorum FK'da kariyerini sürdüren milli futbolcu Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül çiftinden bebek müjdesi geldi
Giriş: 24 Eylül 2026 - 18:22 Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'da forma giyen Cengiz Ünder, uzun süredir aşk yaşadığı Bilge Yenigül ile mayıs ayında Roma'da nikâh masasına oturmuştu.
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Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ünlü çiftten hayranlarını sevindiren müjdeli bir haber geldi.
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Ünder ve Yenigül çiftinin, ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlandığı öğrenildi.
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Çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla bebek beklediklerini duyurdu.
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Paylaşılan karelerde Bilge Yenigül'ün belirginleşen karnı dikkat çekerken, Cengiz Ünder'in eşinin karnını öptüğü romantik pozlar da yer aldı. İkiliyi sevenleri ve yakınları tebrik mesajlarıyla mutluluklarına ortak oldu.
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