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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 101 milyon kimlik verisinin bulunduğu yasa dışı panele operasyon

        101 milyon kimlik verisinin bulunduğu yasa dışı panele operasyon

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen siber güvenlik soruşturması kapsamında, milyonlarca kişiye ait kimlik ve iletişim bilgilerinin sorgulanmasına imkan tanıyan yasa dışı panelin yöneticisi 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 14:25 Güncelleme:
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        101 milyon kimlik verisiyle ilgili flaş gelişme

        Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, siber güvenlik ve kişisel verilerin korunmasına yönelik yasa dışı panellere ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Siber Güvenlik Başkanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, "Dragon Hackerz" isimli yasa dışı sorgu paneli takibe alındı.

        Bu kapsamda, 101 milyon kişiye ait kimlik verisi ile 118 milyon GSM numarasının sorgulanmasına imkan sağladığı belirlenen paneli yöneten şüphelilere yönelik 24 Eylül'de operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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