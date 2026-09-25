Burcu Biricik, önce ağladı sonra dans etti
Ünlü oyuncu Burcu Biricik, Beyoğlu'nda eşi Emre Yetkin ile görüntülendi. Bir ara duygusal anlar yaşayan Biricik, gözyaşlarını tutamadı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Burcu Biricik, geçtiğimiz akşam Beyoğlu Asmalımescit'te eşi Emre Yetkin ile objektiflere yansıdı.
Ünlü oyuncu, bir mekanda eşi Emre Yetkin ile oturduğu sırada gözyaşlarına hakim olamayarak ve duygusal anlar yaşadı.
Biricik'i, eşi Emre Yetkin teselli etmeye çalıştı.
Ünlü oyuncu, mekan çıkışında ise çiçek satan çocuklarla dans ederek renkli görüntüler verdi.
Muhabirlerin, "Bu akşam mekânda otururken Emre Bey’le birlikte sizi duygusal ve üzgün gördük, ağladınız. Bir sıkıntı mı vardı?" sorusuna Biricik, “Anneliğin verdiği birtakım duygular. Anne olmakla ilgili bir duygusallık. Bir sıkıntı yok yani, gayet iyiyiz" yanıtını verdi.
2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile nikah masasına oturan Burcu Biricik, 15 Temmuz 2024'te kızı Luna'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.