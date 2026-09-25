Burcu Biricik, önce ağladı sonra dans etti

Muhabirlerin, "Bu akşam mekânda otururken Emre Bey’le birlikte sizi duygusal ve üzgün gördük, ağladınız. Bir sıkıntı mı vardı?" sorusuna Biricik, “Anneliğin verdiği birtakım duygular. Anne olmakla ilgili bir duygusallık. Bir sıkıntı yok yani, gayet iyiyiz" yanıtını verdi.