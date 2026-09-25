Birleşmiş Milletler binası yakınında israil'i protesto eden Susan Sarandon ve Hannah Einbinder gözaltına alındı
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabından önce, New York'ta düzenlenen ve pek çok oyuncunun da katıldığı gösteride, gözaltına alınanlar arasında Susan Sarandon ve Hannah Einbinder'in olduğu öğrenildi
Hollywood'un ünlü yıldızları Susan Sarandon ve Hannah Einbinder, ABD'nin New York şehrinde katıldıkları protesto gösterisinde gözaltına alındı.
Oyuncular, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'na hitabından önce, dün Birleşmiş Milletler yakınlarında düzenlenen bir gösteri sırasında gözaltına alınan yaklaşık 100 kişi arasındaydı.
Protesto, Yahudi Barış Sesleri Eylem Grubu tarafından organize edildi. Netanyahu dünya liderlerine hitap etmeye hazırlanırken göstericiler, Manhattan semtindeki Birinci Cadde'deyi trafiğe kapattı. Eylemciler, Gazze saldırılarında ABD'nin İsrail'e verdiği askeri desteğe son verilmesi çağrısında bulundu.
Daha önce de Filistin'e desteğini açıkça dile getiren 79 yaşındaki Sarandon ile 31 yaşındaki Einbinder, New York polisi tarafından götürülürken görüldü.
Gözaltına alınanlar arasında komedyen Caleb Hearon da vardı. Oyuncular Cynthia Nixon ve Elliot Page de gösteriye katılanlar arasındaydı.
New York Polis Merkezi, gözaltına alınanların kesin sayısını veya gözaltına alınanların hangi suçlamalarla karşı karşıya kalacağını açıklamadı. Gösteriyi düzenleyenler, yaklaşık 100 kişinin gözaltına alındığını tahmin ediyor.
Gösteri öncesinde Hannah Einbinder, neden katıldığını Guardian'a açıklarken, "Hükümetimiz Filistin'deki soykırımı tamamen finanse ederken sessiz kalmayacağız" dedi ve "bir Yahudi, bir Amerikalı ve bir insan olarak" gösteriye katılma zorunluluğu hissettiğini de sözlerine ekledi.
Protestocuların çoğu "Bombaları değil, insanları finanse edin" yazılı tişörtler giyerek, ABD'nin İsrail'e silah sağlamayı bırakmasını istedi.
Hannah Einbinder, Emmy Ödülleri törenindeki kabul konuşması da dahil olmak üzere, Filistinlilere destek verdiğini defalarca kamuoyu önünde dile getirmişti.
Susan Sarandon da siyasi görüşlerinin ve Filistin'i destekleyen sözlerinin, Hollywood'daki rollerini kaybetmesine neden olmaya devam ettiğini açıklamıştı. Ancak oyuncu, buna rağmen eylemlerde boy göstermeye devam ediyor.