Hannah Einbinder, Emmy Ödülleri törenindeki kabul konuşması da dahil olmak üzere, Filistinlilere destek verdiğini defalarca kamuoyu önünde dile getirmişti.

Susan Sarandon da siyasi görüşlerinin ve Filistin'i destekleyen sözlerinin, Hollywood'daki rollerini kaybetmesine neden olmaya devam ettiğini açıklamıştı. Ancak oyuncu, buna rağmen eylemlerde boy göstermeye devam ediyor.