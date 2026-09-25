Netanyahu konuşurken salonu terk edenleri not aldılar!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasını geçtiğimiz senelerde olduğu gibi protestoların gölgesinde yaşandı. New York sokaklarında protesto edilen Netanyahu, konuşması yaptığı sırada çok sayıda katılımcı da salonu terk etti.

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Netanyahu'nun konuşması sırasında sıra dışı bir an yaşandı. İsrailli bir diplomatın, Netanyahu'nun yaptığı konuşmadan önce ve konuşma sırasında salonu terk eden ülkelerin ve delegasyonların isimlerini titizlikle not aldığı ve kaydettiği görüldü.

Sosyal medyada geniş şekilde paylaşılan videolarda, İsrailli diplomatın salonun koridorlarında dolaşarak salonu terk edenlerin listesini tuttuğu görüldü.

An Israeli diplomat is seen walking through the UN General Assembly Hall, taking notes and checking the names and seats of delegations that walked out during Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s speech. pic.twitter.com/UBbeNwSS1U — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 25, 2026

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Oturum gözle görülür bir gerginlik içinde başladı. Netanyahu kürsüye çıktığı anda salonda yuhalamalar ve "Filistin'e özgürlük" sloganları yükseldi. Alkışlar ise yalnızca ABD ve İsrail delegasyonları ile bazı katılımcılardan geldi.

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Bazı haberlerde yaklaşık 77 ülke veya delegasyonun boykota katıldığı iddia edildi. Temsilcilerini salonda tutan ülkeler arasında ABD, Çin, Kolombiya, Azerbaycan ve Yunanistan'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri de yer aldı. Şu ana kadar ne Birleşmiş Milletler ne de herhangi bir resmi uluslararası kuruluş, toplu salon terk eylemine katılan tüm ülke ve delegasyonların nihai veya doğrulanmış bir listesini yayımladı.