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        Haberler Dünya Netanyahu BM Genel Kurulu için geldiği New York’ta binlerce kişi tarafından protesto edildi

        Netanyahu BM Genel Kurulu için geldiği New York’ta binlerce kişi tarafından protesto edildi

        İsrail Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda çok sayıda katılımcının kendisini dinlemeyerek salonu terk ettiği konuşması sırasında ve devamında New York sokaklarında protesto edildi. New York'ta toplanan binlerce kişi Gazze'deki soykırım, Filistin topraklarındaki işgal uygulamaları ve zorunlu sürgün politikaları nedeniyle Netanyahu'yu protesto etti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 07:37 Güncelleme:
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu için geldiği New York'ta binlerce kişi tarafından Gazze'deki soykırım, Filistin topraklarındaki işgal uygulamaları ve zorunlu sürgün politikaları nedeniyle protesto edildi.

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        Binlerce gösterici, Filistin bayrakları, Gazze'deki soykırım ve İsrail'in işgal politikalarına karşı pankartlar, Netanyahu'yu "savaş suçlusu" olarak niteleyen dövizlerle New York Halk Kütüphanesi'nin önünde 42. Cadde'de toplandı. New York polisi, göstericilerin etrafında konuşlandı.

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        Göstericiler, "Özgür Filistin", "Netanyahu savaş suçlusu", "New York'ta savaş suçlularını istemiyoruz", "İsrail açlıkla Filistinlileri öldürüyor", "Biz bir soykırım görüyoruz", "Dünya devletleri İsrail'e yaptırım uygulayın" yazılı pankartlarla "Özgür Filistin" sloganları eşliğinde cadde boyunca yürüdü.

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        New York polisi, göstericilerin BM Genel Merkezi'ne ilerleyeceği noktada demir bariyerler kurdu ve geçişlerini engelledi. BM Genel Merkezi yakınlarında polisin yönlendirdiği noktaya doğru ilerleyen göstericiler, protestolarını burada sürdürdü.

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        Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşması sırasında dışarıda toplanan büyük kalabalıklar tarafından protesto edildi.

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        İsrail Başbakanı, konuşmasına başladığı sırada pek çok ülke temsilcisi de salonu terk ederek kendisini protesto etti.

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