Deniz Baysal'dan 'Yurtçu' hamlesi

Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan ünlü oyuncu, "İyi hissettiğim bir dönemdeyim. Mutluyum, huzurluyum" dedi. Yaşamayı çok seven biri olduğunu ifade eden Baysal, "Benim birisiyle anlaşmama ihtimalim yok gibi. Eskiden inadım kendimleydi. Törpüledim" ifadelerini kullandı. Baysal ayrıca, "Sevgimi gösteririm ama sevdiğimle de çok uğraşırım. Çok tavsiye vermeyi sevmiyorum ama 'Önce kendinizi sevmeyi bilin' derim" diye konuştu.