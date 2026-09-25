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        Haberler Magazin Deniz Baysal'dan 'Yurtçu' hamlesi

        Deniz Baysal'dan 'Yurtçu' hamlesi

        Ünlü oyuncu Deniz Baysal, sosyal medya hesabından eşi Barış Yurtçu ile olan fotoğraflarını kaldırdı ve profilinden eşinin soyadını sildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 12:59 Güncelleme:
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        2019 yılında evlenen oyuncu Deniz Baysal ve müzisyen Barış Yurtçu, 6 yıllık evliliklerini bitirme kararı almıştı. Deniz Baysal'ın fikir ayrılıkları gerekçesiyle temmuz ayında İstanbul Adliyesi'ne başvurarak boşanma davası açtığı ve dava dosyasına gizlilik kararı getirildiği öğrenildi.

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        Barış Yurtçu'nun dava dosyasına sunduğu cevap dilekçesinde yüksek miktarda para ve çeşitli şartlar talep ettiği öne sürüldü. Ardından Yurtçu'nun eşine ihanet ettiği ve boşanmaya yanaşmadığı iddia edildi. Barış Yurtçu avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, aldatma yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı ve mesnetsiz olduğu, Yurtçu'nun kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı ifade edildi.

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        Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan ünlü oyuncu, "İyi hissettiğim bir dönemdeyim. Mutluyum, huzurluyum" dedi. Yaşamayı çok seven biri olduğunu ifade eden Baysal, "Benim birisiyle anlaşmama ihtimalim yok gibi. Eskiden inadım kendimleydi. Törpüledim" ifadelerini kullandı. Baysal ayrıca, "Sevgimi gösteririm ama sevdiğimle de çok uğraşırım. Çok tavsiye vermeyi sevmiyorum ama 'Önce kendinizi sevmeyi bilin' derim" diye konuştu.

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        Tüm bu yaşananların ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Deniz Baysal, bugün sosyal medya hesabından eşi Barış Yurtçu ile olan fotoğraflarını kaldırdı ve profilinden eşinin soyadını sildi. Baysal'ın bu hamlesi "Boşandılar mı?" sorusunu akıllara getirdi.

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        #Deniz Baysal
        #Barış Yurtçu
        #boşanma
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