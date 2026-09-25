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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon: 33 gözaltı

        Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon: 33 gözaltı

        Adalet Bakanı Gürlek, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, bu sabah Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir. FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır" dedi

        Kaynak
        İHA / Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 10:37 Güncelleme:
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        Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon: 33 gözaltı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonun gerçekleştirildiğini açıkladı. Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alınırken, 10 şüphelinin cezaevinde olduğu, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi olayının tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmanın kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

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        Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının desteği ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğüyle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında sabah saatlerinde ikinci dalga operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

        47 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM

        Operasyon kapsamında FETÖ/PDY faaliyetleri çerçevesinde, tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

        Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınırken, 10 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Firari durumda bulunan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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        Arama-kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi araştırılıyor.

        Soruşturma kapsamında arama-kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesi ile maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemlerin tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.

        Bakan Gürlek, soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, soruşturmayı destekleyen Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına, operasyonu sahada gerçekleştiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne ve süreçte emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür etti.

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        Gürlek, aradan geçen süre ne olursa olsun maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, adaletin er ya da geç tecelli edeceğini ifade etti.

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