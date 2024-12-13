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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa MAÇ SONUCU | Kasımpaşa: 2 - Eyüpspor: 0 - Kasımpaşa Haberleri

        MAÇ SONUCU | Kasımpaşa: 2 - Eyüpspor: 0

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Lacivert-beyazlıların gollerini 57. dakikada Josip Brekalo, 82. dakikada Antonin Barak attı. Bu sonucun ardından Kasımpaşa, ligdeki puanını 19'a çıkardı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.12.2024 - 11:42 Güncelleme: 13.12.2024 - 22:06
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        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, sahasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

        Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise 57. dakikada Josip Brekalo, gol perdesini açtı. 82. dakikada Antonin Barak ise skoru belirleyen golü attı: 2-0.

        Bu sonucun ardından Kasımpaşa, puanını 19'a yükseltti. Eyüpspor ise 26 puanda kaldı.

        Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında Başakşehir'e konuk olacak. Eyüpspor ise sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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        EYÜPSPOR'A BERKE ÖZER'DEN KÖTÜ HABER!

        Kasımpaşa ile karşılaşan Eyüpspor'da kaleci Berke Özer 45+1 dakikada sakatlanarak kenara geldi.

        Berke Özer'in yerine Muhammed Birkan Tetik oyuna dahil oldu. Yayıncı kuruluş muhabirinin verdiği bilgiye göre arka adalesinde bir ses duyan ve ağrı hisseden Berke Özer'in MR'ı çekilecek.

        EMRE MOR İLK KEZ FORMA GİYDİ

        Sezon başı Fenerbahçe’den Eyüpspor’a kiralanan Emre Mor, Kasımpaşa karşısında 63’üncü dakikada Halil Akbunar’ın yerine oyuna dahil oldu ve ilk kez Eyüpspor formasıyla süre aldı.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        24. dakikada gelişen atakta Emre Akbaba ile verkaç yapan Thiam'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, top uzak köşeden auta çıktı.

        28. dakikada orta sahada topu kontrol eden Winck'in sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra çektiği şutta, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

        38. dakikada Hajradinovic'in pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Fall'ın yerden vuruşunda, kaleci Berke Özer topu ayaklarıyla kornere çeldi.

        Mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.

        48. dakikada Eyüpspor'da Caner Erkin'in sol iç kulvardan kullandığı serbest vuruşta, doğrudan kaleye yönelen topu kaleci Gianniotis kornere çeldi.

        52. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Winck'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Hajradinovic'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

        57. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Hajradinovic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Brekalo'nun yerden sert şutunda, meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti.

        77. dakikada sağ kanattan Winck'in ceza sahasına ortasında, penaltı noktası yakınından Brekalo'nun yaptığı kafa vuruşunda top direğin dibinden dışarı gitti.

        82. dakikada Kasımpaşa ikinci golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Fall'ın pasıyla ceza sahasına giren Hajradinovic, topu penaltı noktası yakınındaki Barak'a çıkardı. Bu oyuncunun dönerek sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 2-0.

        89. dakikada Emre Mor'un ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Bruno'nun ceza sahası içinden çektiği şutta, kaleci Gianniotis'in müdahale ettiği top kornere gitti.

        90+1. dakikada Brekalo'nun pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Barak'ın bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak önce direğe sonra kaleciye çarparak kornere çıktı.

        Mücadeleyi Kasımpaşa, 2-0 kazandı.

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