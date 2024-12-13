MAÇ SONUCU | Kasımpaşa: 2 - Eyüpspor: 0

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, sahasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise 57. dakikada Josip Brekalo, gol perdesini açtı. 82. dakikada Antonin Barak ise skoru belirleyen golü attı: 2-0.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, puanını 19'a yükseltti. Eyüpspor ise 26 puanda kaldı.

Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında Başakşehir'e konuk olacak. Eyüpspor ise sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

REKLAM EYÜPSPOR'A BERKE ÖZER'DEN KÖTÜ HABER! Kasımpaşa ile karşılaşan Eyüpspor'da kaleci Berke Özer 45+1 dakikada sakatlanarak kenara geldi. Berke Özer'in yerine Muhammed Birkan Tetik oyuna dahil oldu. Yayıncı kuruluş muhabirinin verdiği bilgiye göre arka adalesinde bir ses duyan ve ağrı hisseden Berke Özer'in MR'ı çekilecek.

EMRE MOR İLK KEZ FORMA GİYDİ Sezon başı Fenerbahçe’den Eyüpspor’a kiralanan Emre Mor, Kasımpaşa karşısında 63’üncü dakikada Halil Akbunar’ın yerine oyuna dahil oldu ve ilk kez Eyüpspor formasıyla süre aldı.