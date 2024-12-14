Beyonce ve Jay-Z'nin 3 milyar dolarlık imparatorluğu sarsıldı
Hakkında 24 yıl önce 13 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu suçlaması yapılan Jay-Z'nin, Beyonce ile 16 yıllık evliliği boyunca kurduğu 3 milyar dolarlık imparatorluğu sarsıldı ama henüz devrilmedi. Eğlence dünyasının bu güçlü çifti durumdan nasıl etkilenecek? İşte derinlemesine Jay-Z analizi ile birlikte haftaya damga vuran renkli haberler...
Beyonce ve Jay-Z'nin mutlu aile tablosu bu hafta ağır darbe aldı. Üç çocuklu aile babası rapçi Jay-Z, 2000'de bir partide, şu anda seks ticaretinden tutuklu olan Sean 'Diddy' Combs'la birlikte 13 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.
Sadece mutlu yuvasında çatlak, kişisel düzeyde bir kayıp değil söz konusu olan... Hip-hop'un ilk milyarderi olarak tarihe geçen Jay-Z'nin, çöküşünden etkilenecek koca bir imparatorluğu var.
Çünkü o pek çok rap şarkıcısının aksine kendini kanun dışı bir imajla satma yolunu seçmemişti.
Ünlü bir şarkıcı olmadan önce New York'ta küçük bir uyuşturucu satıcısı olduğu söylentisi hep vardı ama Jay-Z, gezegendeki en dinamik rapçiye ve düzenin son derece saygı duyulan temel direğine dönüştü.
Eşi Beyonce ile birlikte, dünyanın en güçlü çiftlerinden birini oluşturdu.
Malibu'da bir malikane satın aldılar. 200 milyon dolarlık malikanenin, California'da şimdiye kadar satılan en pahalı ev olduğu düşünülüyor hâlâ.
Jay-Z, hakkındaki iddianın temelsizliği konusunda kendini ahlaki açıdan yüksek bir zeminde konumlandırdı. Ailesi için üzüldüğünü, çocukları için korktuğunu belirterek, hedefi kendisine dava açan kadının avukatına çevirdi.
Reşit olmayan bir çocuğa cinsel saldırı gibi bir iddianın suç duyurusu gerektirdiğini belirterek, olayın bir 'şantaj girişimi' olduğunu öne sürdü.
Üstünlüğü, eşi Beyonce'nin desteğini kameralar karşısında göstermesiyle de ele geçirdi.
Beyonce ve 12 yaşındaki kızları Blue Ivy'nin seslendirme yaptığı 'Mufasa: Aslan Kral' adlı Disney animasyonunun galasına aile boyu katılım gösterdiler. Hatta Beyonce'nin annesi Tina Knowles da aralarındaydı.
Ancak bu birlik görüntüsünün skandal suçlamanın hemen ardından gelmesini inandırıcı bulmayanlar da azımsanmayacak kadar çoktu. Böylesi bir skandal üzerine hiçbir şey olmamış gibi kameralara gülümsemelerini 'yüzsüzlük' olarak nitelendirenler de vardı.
Şikâyette adı Jane Doe olarak geçen kadın, 2000'de MTV Müzik Ödülleri sonrasında Diddy'nin verdiği partide hem Jay-Z hem de Diddy tarafından cinsel istismara uğradığını iddia etti.
İddiaları sert bir dille yalanlayıp ailesi adına kalbinin kırıldığını söyleyen Jay-Z, suçlamadan cezasız kurtulsa bile sadece suçlamaların kendisi çok zarar verici olabilir.
Hatırlayın; Diddy, henüz hüküm giymemiş bir tutuklu olsa bile net değerinin hemen önemli bir darbe aldığını gördük. Bu, Jay-Z için potansiyel olarak oyunun kurallarını değiştirebilir.
Jay- Z ve Beyonce, müziğin asilzadeleri konumunda. Onlardan daha ünlü olan tek müzisyen galiba şu anda sadece, Taylor Swift.
Jay-Z'nin Amerikan Futbol Ligi Super Bowl devre arası şovunun yapımcılığı da dahil olmak üzere her türlü farklı işte parmağı var. Diddy için olduğu gibi Jay-Z için de oldukça hızlı bir şekilde işler bozulabilir.
Diddy, çok agresif bir şekilde ortaya çıkıp tüm iddiaları reddetse de bir yıldan az bir süre sonra tutuklandı ve hayatının geri kalanını hapishanede geçirebilir.
Aynı durum kesin olarak Jay-Z'nin başına gelecektir diyemeyiz. Çünkü Diddy hakkında birden fazla rezil suçlama vardı, mahkemede karşısında 120 davacı olacak.
Ama yine de Jay-Z için söz konusu suçlamanın arkasından başka kurbanlar da çıkarsa ve suçlamaları destekleyen kanıtlar gelirse işler değişebilir.
Böylesi bir skandalın ortasında Jay-Z ve Beyonce imparatorluğunun 3 milyar doları geçen servetleri risk altında.
Jay-Z, 2019'da hip-hop'un ilk milyarderi olarak tarih yazdı. Gerçek adı Shawn Carter olan rapçi, başarılı müzik kariyeri ve diğer iş girişimleriyle imparatorluğunu kurdu.
Forbes'a göre net servetinin Aralık 2024 itibarıyla 2,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor; yarısı müzik kariyerinden, geri kalanı ise girişimlerinden geliyor. Eşi Beyonce'nin ise 760 milyon dolarlık serveti var.
Jay-Z, ilerleyen zamanda skandalı kendi lehine çeviremezse ve ortaya suçlu olduğuna dair kanıtlar konursa iş anlaşmalarında kayıplar yaşaması söz konusu olabilir.
Ama şimdilik yapımcılığını üstlendiği 9 Şubat'taki Super Bowl devre arası şovunda herhangi bir kayıp yaşamayacağı belli oldu. Associated Press Ajansı, Amerikan Futbol Ligi'nin hip-hop kralıyla ilişkisinin cinsel saldırı iddiasından etkilenmeyeceğini bildirdi.
Ve bu durumda şimdilik kazanan, Jay-Z oldu.
GAYRİMEŞRU ÇOCUK İDDİASI
Kurbanlarını tuzağa düşüren, kadın düşmanlığı yapan hip-hop dünyasında aile babası imajıyla hayatına devam eden Jay-Z'nin çizdiği resmi bozacak yeni iddialar için de düğmeye basılmış gibi görünüyor. En azından iddiaların dile getirilmesi için cesaret kazanılmış gibi...
31 yaşındaki Rymir Satterthwaite adındaki erkek, biyolojik babasının Jay-Z olduğunu ve yıllardır bunu kanıtlamaya çalıştığını öne sürdü. Ölen annesi Wanda'nın kendisine hamile kaldığında henüz 16 yaşında olduğunu söyledi.
Satterthwaite, Jay-Z'nin hukuk ekibinin, şarkıcının teste girmekten kaçınmak için sonsuz girişimlerde bulunduğunu iddia etti.
Satterthwaite'ın 18 yaşın üzerinde olması nedeniyle ve Pensilvanya eyalet yasalarına göre babalığın çocuk yetişkinlik çağına gelmeden önce tesis edilmesi gerektiği için dava tamamen reddedildi.
Mahkeme, davanın 'ebeveynlik' yaşının 23 olduğunu belirten New Jersey yasalarına göre görülmesine karar verdi. Jay-Z'nin hukuk ekibi daha sonra rapçinin, Alpine ve Newport'taki evlerle bağlantılı olduğunu gösteren kamu kayıtlarına rağmen eyalette yaşamaması veya herhangi bir mülk sahibi olmaması nedeniyle New Jersey'de DNA testinden muaf tutulması gerektiğini savundu ve kazandı.
YILIN İKONU
Donald Trump'ı 'Yılın Kişisi' seçen Time Dergisi, Elton John'u 'Yılın İkonu' olarak ilan etti.
John; müzik, hayırseverlik ve popüler kültür üzerindeki dönüştürücü etkisi' nedeniyle 'Yılın İkonu' seçildi.
John'un müzikteki etkisi vurgulayan Time, "Rüzgar ne kadar kuvvetli olursa olsun, Elton John'un mumu söndürülemezdi" ifadesini kullandı.
Dergi, John'un müzikte her nesli etkileme gücünden bahsederken, 52 yıllık şarkısı 'Rocket Man'in bu yıl Spotify'da bir milyar dinlenmeye ulaştığını, Dua Lipa ile 2021'de çıkardıkları 'Cold Heart' şarkısının günde bir milyon dinleyiciye sahip olduğunu aktardı.
U DÖNÜŞÜ
İki yıl önce oyunculuğu bıraktığını açıklayan Jim Carrey, 'Kirpi Sonik 3'te rol alarak bir U dönüşü yaptı.
Emekli olacağını açıklarken, "Eğer melekler bana altın mürekkeple yazılmış bir senaryo getirirse ve bu hikaye insanlar için önemli olacaksa tekrar bu yola girebilirim" demişti.
Peki, 'Kirpi Sonik 3' o beklediği altın mürekkeple yazılmış senaryo muydu? Hayır, her şey para içindi.
Carrey, filmin galasında rolü neden kabul ettiğini anlatırken, "Bir sürü şey aldım ve açıkçası paraya ihtiyacım var" dedi.
Espri yapmış olabilir miydi? Bir komedyen için pek olasıydı doğrusu. Ama bugüne kadar hiç aksini kanıtlar nitelikte bir açıklama yapmadı.