Ülke ülke en çok kullanılan soyadları

Soyadları hem ülkemizde hem de dünyada yalnızca bir aileyi tanımlamakla kalmayıp, o toplumun tarihine, kültürel değerlerine ve coğrafyasına ışık tutuyor.

Her ülkede onlarca hatta yüzlerce farklı soyadı kullanılıyor olsa da, bazı soyadları daha ağır basarak nüfusun büyük bir kesimi tarafından tercih ediliyor.

TÜİK verilerine göre Yılmaz, Kaya, Demir, Çelik, Şahin Türkiye'nin en popüler soyadları... Peki dünyada durum nasıl? Finansal hizmetler sağlayıcısı NetCredit'in dünyada en sık kullanılan soyadları haritası ilginç veriler sunuyor.

REKLAM ABD, KANADA, AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA'DA SMITH BAŞI ÇEKİYOR Haritaya göre Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da Smith, en çok kullanılan soyadı olarak öne çıkıyor. Bu soyadının kökeni, demirci anlamına geliyor. Asya'da ise Çin'e baktığımızda en popüler soyadı Wang... Bunun yanı sıra, Azerbaycan'da Mammadova, Rusya'da Ivanova, Güney Kore'de Kim gibi soyadlar kültürel çeşitliliği gösteriyor.

ALMANYA'DA MÜLLER, İTALYA'DA ROSSİ Avrupa'da soyadı dağılımının, her ülkenin kendi kültürel yapısını yansıttığını söyleyebiliriz. Almanya'da 'Müller' (değirmenci), İtalya'da 'Rossi' (kırmızı) gibi mesleki veya fiziksel özelliklere dayanan soyadları öne çıkıyor. REKLAM Afrika'nın geneline baktığımızda soyadları babadan, anneden veya atalardan kalmış. Mısır'da Mohamed, Cezayir'de Saidi, Libya'da Ali, Sudan'da Ahmed soyadları dikkat çekiyor.