Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Özcan, uçakta olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım!
Zaman zaman görmeye alışık olduğumuz 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' vakalarına yeni bir örnek daha eklendi. Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan, THY'ye uçağında olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım... Özcan, kabin görevliler tarafından elleri arkasından bağlanarak sakinleştirildi
Geçtiğimiz Ekim ayında Türk Hava Yolları’nın (THY) Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta bulunan İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile kedisi için kendisini uyaran kabin memuru karakolluk olmuş ve kamuoyu günlerce bu hadiseyi konuşmuştu.
YENİ BİR VAKA DAHA: TÜRKİYE'Yİ SATIN ALIRIM
Bu kez de Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan, bindiği THY uçağında olay çıkardı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Özcan, karşısındaki kişiye "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ha! Lan ben milyar dolarlık adamım lan! Ben Türkiye'yi satın alırım! Bırak ulan bırak! Gel buraya lan!" diye yüksek sesle haykırması yolcularda tedirginlik yarattı. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
ÖNCE SAKİNLEŞTİRİLDİ SONRA ELLERİ BAĞLANDI
Olaya müdahale eden kabin görevlileri Özcan'ı önce sakinleştirdi ve arkasından ellerini bağlaması dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma açıldığı öğrenildi.Abdulkadir Özcan
KOMBASSAN’DAN ALDI
Petlas, 1976 yılında Petrokimya Holding bünyesinde motorlu taşıt lastikleri üretmek üzere kurulmuştu. Faaliyetlerini Kırşehir'de bulunan fabrikasında yürüten Petlas, 1997 yılında özelleştirme idaresi tarafından Kombassan Holding'e satılmıştı. 2005 yılında ise Abdulkadir Özcan AŞ tarafından satın alınmıştı. 2013 yılını 14 milyar TL'lik satış hasılatı ile tamamlayan şirket İSO En Büyük 500 şirket listesinde 68’nci sırada yer alıyor.