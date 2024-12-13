Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Özcan, uçakta olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım!

Geçtiğimiz Ekim ayında Türk Hava Yolları’nın (THY) Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta bulunan İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile kedisi için kendisini uyaran kabin memuru karakolluk olmuş ve kamuoyu günlerce bu hadiseyi konuşmuştu.

YENİ BİR VAKA DAHA: TÜRKİYE'Yİ SATIN ALIRIM

Bu kez de Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan, bindiği THY uçağında olay çıkardı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Özcan, karşısındaki kişiye "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ha! Lan ben milyar dolarlık adamım lan! Ben Türkiye'yi satın alırım! Bırak ulan bırak! Gel buraya lan!" diye yüksek sesle haykırması yolcularda tedirginlik yarattı. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.