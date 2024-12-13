Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Özcan, uçakta olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım! - En Son Haberler

        Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Özcan, uçakta olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım!

        Zaman zaman görmeye alışık olduğumuz 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' vakalarına yeni bir örnek daha eklendi. Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan, THY'ye uçağında olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım... Özcan, kabin görevliler tarafından elleri arkasından bağlanarak sakinleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 21:57 Güncelleme: 13.12.2024 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçtiğimiz Ekim ayında Türk Hava Yolları’nın (THY) Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta bulunan İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile kedisi için kendisini uyaran kabin memuru karakolluk olmuş ve kamuoyu günlerce bu hadiseyi konuşmuştu.

        YENİ BİR VAKA DAHA: TÜRKİYE'Yİ SATIN ALIRIM

        Bu kez de Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan, bindiği THY uçağında olay çıkardı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Özcan, karşısındaki kişiye "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ha! Lan ben milyar dolarlık adamım lan! Ben Türkiye'yi satın alırım! Bırak ulan bırak! Gel buraya lan!" diye yüksek sesle haykırması yolcularda tedirginlik yarattı. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

        REKLAM

        ÖNCE SAKİNLEŞTİRİLDİ SONRA ELLERİ BAĞLANDI

        Olaya müdahale eden kabin görevlileri Özcan'ı önce sakinleştirdi ve arkasından ellerini bağlaması dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma açıldığı öğrenildi.

        Abdulkadir Özcan
        Abdulkadir Özcan

        KOMBASSAN’DAN ALDI

        Petlas, 1976 yılında Petrokimya Holding bünyesinde motorlu taşıt lastikleri üretmek üzere kurulmuştu. Faaliyetlerini Kırşehir'de bulunan fabrikasında yürüten Petlas, 1997 yılında özelleştirme idaresi tarafından Kombassan Holding'e satılmıştı. 2005 yılında ise Abdulkadir Özcan AŞ tarafından satın alınmıştı. 2013 yılını 14 milyar TL'lik satış hasılatı ile tamamlayan şirket İSO En Büyük 500 şirket listesinde 68’nci sırada yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Abdulkadir Özcan
        #Petlas
        #Abdulkadir Özcan olay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada
        Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada
        İddia: ABD'den Ukrayna'ya büyük silah sevkiyatı
        İddia: ABD'den Ukrayna'ya büyük silah sevkiyatı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Sezon sonunda mutlaka şampiyon olacağız"
        "Sezon sonunda mutlaka şampiyon olacağız"
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        13 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        13 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: Savunmada sessiz ve derinden gelen projelerimiz var
        SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: Savunmada sessiz ve derinden gelen projelerimiz var
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Ekmek detayı kahreden vahşette karar!
        Ekmek detayı kahreden vahşette karar!
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar