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        Uçakta olay çıkarınca kara listeye alındı

        Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Londra seferini yapan uçağında bir yolcunun kavga çıkarması sonucunda uçaktan indirildi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya üstün, yolcunun kara listeye alındığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 19:47 Güncelleme: 16.09.2024 - 01:37
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        Uçakta olay çıkarınca kara listeye alındı
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        THY uçağı İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek üzere yolcu alımına başladı.

        Uçağa binen yolculardan biri iddiaya göre, uçak tipi değiştiği için koltuk sırası da değiştirildi. Bunun üzerine yolcu, kabin memurlarına hakaret etmeye başladı, polis olaya dahil oldu.

        Ancak polisin çabası da yolcuyu sakinleştirmeye yetmedi. Polise de "Beni tutamazsın. Benim 10 tane fabrikam var. Boş konuşmayın" diyerek yolcu, uçaktan indirildi.

        KARA LİSTEYE EKLENDİ

        Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya üstün, konu ile ilgili açıklama yaptı:

        "14.09.2024 tarihli TK1983 Istanbul - Londra seferinde kabin ekibi ve yolcularımıza karşı agresif tavırlar sergileyen ve sözlü hakarette bulunan yolcu uçaktan polis eşliğinde indirilmiştir. Uçağımıza maddi zarar veren B.G isimli yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklenmiştir."

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        THY GENEL MÜDÜRÜ BİLAL EKŞİ: 440 KİŞİ KARA LİSTEYE ALINDI

        Uçuş güvenliğinin öncelikleri olduğunu ifade eden Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu zamana kadar 440 kişinin kara listeye alındığını açıkladı.

        Dün İstanbul-Londra seferini yapan THY uçağının seferi öncesi kabin ekibine küfreden yolcu havayolu şirketi tarafından kara listeye alınarak uçuşlardan men edilmişti. Uçuş güvenliğinin öncelikleri olduğunu ifade eden THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı paylaşımda, “Uçuş güvenliğini tehdit eden, ekiplerimize sözlü ve fiili saldırıda bulunanları prosedür gereği süreli veya süresiz uçuştan men listesine alıyor ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu şekilde listede 440 kişi bulunuyor" açıklamasında bulundu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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