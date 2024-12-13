Forbes 2024'ün en güçlü 100 kadınını açıkladı: Taylor Swift, Beyonce, Rihanna listede

Forbes Dergisi'nin açıkladığı '2024'ün En Güçlü 100 Kadını' listesine giren ünlü isimler sürpriz olmadı. Taylor Swift, Beyonce ve Rihanna, güçlerini bir kez de bu listeye girerek kanıtladı.

Forbes, 'Dünyanın En Güçlü Kadınları'nı belirlerken dört ana ölçütü kriter alıyor: Para, medya, etki ve etki alanı.