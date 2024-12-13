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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında "Yeni bir dönemin arifesindeyiz" diyen Erdoğan, "Biz muhacirleri hiçbir zaman kovmayacağız dedik. Biz muhacirlere her zaman sahip çıkacağız. Şimdi geri dönüyorlar. Sabredenler zafere ulaştı. Bizim sabrımız olmasaydı bu olmazdı. Suriyeli kardeşlerimize kol kanat gererek kardeşlik hukukunu yerine getirdik" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 15:31 Güncelleme: 13.12.2024 - 16:19
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

        Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle: "Yiğitler ve şehitler beşiği, vatanımızın milletimizin devletimizin istiklalimizin aşığı Sakarya'yı ve Sakaryalı kardeşlerimizi bugün bir kez daha selamlıyorum. Bu salonu bayram havasına çeviren siz değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Salonlara sığmayan bu heyecanınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Kongremiz hayırlı olsun.

        "BU YOL MİLLETE HİZMET YOLUDUR"

        Bu yol hak yoludur. Bu yol gönül yoludur. Bu yol millete hizmet yoludur. Bu yol birliğimizin dirliğimizin kardeşliğimizin yoludur. Bu yol dosta güven düşmana korku veren Türkiye Yüzyılı yoludur. Bu yol kalbi Türkiye diye atan kardeşlerimizin yoludur. Bu yolda bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. AK kadınlara da özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, Sakarya insanı ile tarihi ile adı ile Türkiye'nin mayası olan bir şehir.

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        "YENİ BİR DÖNEMİN ARİFESİNDEYİZ"

        Yeni bir dönemin arifesindeyiz. Hala çözmemiz gereken sıkıntılar aşmamız gereken engeller var. Bunlara takılıp kalamayız. Milletimiz her mücadelede yanımızdaydı. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır, metanet, cesaret, gayret ve destek istiyoruz. Türkiye yeni kapıları, fırsatları değerlendiriyor.

        "SABREDENLER ZAFERE ULAŞTI"

        Türkiye'nin kazanımlarına kulp takmak için uğraşan güruh artık siyaset değil psikiyatrinin konusu. Biz muhacirleri hiçbir zaman kovmayacağız dedik. Biz muhacirlere her zaman sahip çıkacağız. Şimdi geri dönüyorlar. Sabredenler zafere ulaştı. Bizim sabrımız olmasaydı bu olmazdı. Suriyeli kardeşlerimize kol kanat gererek kardeşlik hukukunu yerine getirdik.

        "TÜRKİYE NİYE SURİYE'DE DİYORLAR"

        Türkiye'nin dibindeki gelişmeleri takip edemiyorlar. Türkiye niye Suriye'de diyorlar. Kimi bu soruyu cahilliğinden ya da ideolojik fanatizminden soruyor. Şimdi gördünüz mü bizim niçin Suriye'de olduğumuzu. Suriye'nin başındaki nerede?

        "ESED BİR GECEDE KAÇMAK ZORUNDA KALDI"

        13 yıl sonra Suriye yeniden özgürleşme yolunda ilk adımı attı. Baas rejimi düşerken Esed pılını pırtını toplayıp bir gecede kaçmak durumunda kaldı. Suriye'deki cezaevlerini izledik. Esed bu insanlara nasıl zulmetmiş. Zulüm ile abad olunmaz.

        "MİSAFİRLER GERİ DÖNÜŞ YOLUNA GEÇTİ"

        Suriye'de evi, iş yeri, arazisi olan misafirlerimiz yavaş yavaş geri dönüş yoluna geçti. Burada kalmak isteyenin başımızın üstünde yeri var. "

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