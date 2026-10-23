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        Haberler Magazin Aleyna Kalaycıoğlu, Bertin Yıldız ile yemekte

        Aleyna Kalaycıoğlu, Bertin Yıldız ile yemekte

        210 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Aleyna Kalaycıoğlu, müzisyen Bertin Yıldız ile çıktığı yemekte görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 09:22 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın 19 Mart’ta Ümraniye’de öldürülmesiyle ilgili davada ‘kasten öldürmeye azmettirme’ ve ‘suçu bildirmeme’ suçlarından beraat eden Aleyna Kalaycıoğlu, önceki akşam Ataşehir’de objektiflere yansıdı.

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        Kalaycıoğlu, müzisyen Bertin Yıldız ile baş başa yemek yerken görüntülendi.

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        Gazetecilere görüntü vermemek için çaba sarf eden Kalaycıoğlu ve Yıldız, mekandan ayrı ayrı çıkmayı tercih etti.

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        Mekan çalışanları, muhabirlerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Soruları yanıtsız bırakan ikili, farklı otomobillere binerek uzaklaştı.

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        Bertin Yıldız, Kalaycıoğlu'nun eski sevgilisi Vahap Canbay hakkında hazırlanan tehdit ve ısrarlı takip iddianamesinde tanık olarak yer almıştı.

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