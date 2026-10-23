Mardin savur'dan nobel'e uzanan yolculuğun başladığı ev artık müze

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Mardin'in Savur ilçesinde doğup büyüdüğü evin müze olarak açılışını gerçekleştirdi. Sancar'ın hayatını, bilimsel çalışmalarını ve başarılarını gelecek kuşaklara aktaracak müzenin açılışında konuşan Ersoy, "... Daha Fazla Göster Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Mardin'in Savur ilçesinde doğup büyüdüğü evin müze olarak açılışını gerçekleştirdi. Sancar'ın hayatını, bilimsel çalışmalarını ve başarılarını gelecek kuşaklara aktaracak müzenin açılışında konuşan Ersoy, "Bir ülkenin geleceği, gençlerinin hayal kurabilmesi ve bu hayalleri gerçekleştirebileceklerine inanmasıyla şekillenir." dedi. Daha Az Göster