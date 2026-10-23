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        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransız ekibi Lille'i deplasmanda 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başaran Galatasaray, rotasını Süper Lig'e çevirdi. Ligin 9. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, oyuncularından Lille zaferinin geride bırakmalarını ve derbiye odaklanmalarını istedi.

        Giriş: 23 Ekim 2026 - 11:57 Güncelleme:
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        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!

        Şampiyonlar Ligi’ne iki mağlubiyetle tatsız bir başlangıç yapan Galatasaray, Fransa deplasmanında Lille’i devirerek Devler Ligi'nde nefes aldı.

        Zorlu maç öncesinde takımıyla bir toplantı gerçekleştiren teknik direktör Okan Buruk öğrencilerine geçmiş sezonlardaki başarılarını hatırlattı.

        Daha önce kırılma maçlarından hep başarıyla ayrıldıklarını vurgulayan Buruk galibiyetle dönmeleri halinde yürüyüşün başlangıcı olacağını ifade etti.

        Lille karşısında elde edilen 4-2'lik görkemli zafer sonrasında da öğrencilerine teşekkür eden başarılı çalıştırıcı derbi hatırlatmasını yaptı.

        Fenerbahçe galibiyetiyle ligde de bir kırılma olabileceğini işaret eden Buruk, Lille zaferinin geride kalması gerektiğini de belirtti.

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        Sarı-kırmızılı futbolcular da taraftarları önünde oynayacakları bu kritik mücadeleyi kazanacaklarına dair kenetlenerek söz verdi.

        Derbilerde skor yükü yabancılarda!
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        Başta Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve Uğurcan Çakır olmak üzere deneyimli isimler de sahada 'gerçek Galatasaray' kimliğini sergilediklerini dile getirdi.

        Takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen ise "Derbiden zaferle ayrılmak, şampiyonluk yarışında yolun yarısını geride bırakmak anlamına geliyor" diyerek iddiasını ortaya koydu.

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        #galatasaray
        #Lille
        #fenerbahçe
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