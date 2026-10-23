Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan derbilerde "skor yükünü" yabancı futbolcular çekti.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 13 sezonda oynanan 30 derbide sarı-kırmızılı ekip 29, sarı-lacivertli takım ise 20 gol kaydetti. Bu karşılaşmalardan biri, Fenerbahçe'nin 1-0 gerideyken sahadan çekilmesiyle Galatasaray'ın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu müsabakalarda atılan 49 golün 41'ini yabancı futbolcular, 8'ini ise Türk oyuncular kaydetti.

Bu dönemde Galatasaray'ın 25, Fenerbahçe'nin de 16 golü yabancı futbolculardan geldi. Türk oyuncular ise her iki takımda da 4'er gole imza attı.

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30 YABANCI OYUNCU GOL ATTI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 13 sezondaki derbilerde 30 yabancı futbolcu skor tabelasını değiştirdi.

İki takım arasında 2013-2014 sezonundan bu yana oynanan 30 derbide her iki takımdan da 15'er yabancı oyuncu gol katkısı yaptı.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan da 3 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde ile Galatasaraylı Victor Osimhen, Lucas Toreira, Gabriel Sara, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz, daha önceki derbilerde gol kaydetti.

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FENERBAHÇELİ KEREM, GOLLERİNİ SARI-KIRMIZILI FORMAYLA ATTI

Fenerbahçe'de forma giyen Kerem Aktürkoğlu, iki takım arasındaki derbilerde gollerini sarı-kırmızılı formayla buldu.

Galatasaray'ın son 13 sezonda rakibiyle oynadığı 30 derbide bulduğu 29 golün 4'ü Türk oyunculardan gelirken, bu gollerin 2'sine Kerem Aktürkoğlu imza attı. Sarı-kırmızılıların diğer golleri ise Fenerbahçe'de de forma giyen Olcan Adın ile Barış Alper Yılmaz'ın ayağından gelmişti.

SON 13 SEZONDAKİ DERBİLER

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 13 sezonda oynanan 30 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şöyle: