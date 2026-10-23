Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Derbilerde skor yükü yabancılarda!

        Derbilerde skor yükü yabancılarda!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide kozlarını paylaşacak. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 26 Ekip Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Ezeli rakipler arasında son yıllarda oynanan derbilerde skor yükünü yabancı futbolcular sırtladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 11:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Derbilerde skor yükü yabancılarda!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan derbilerde "skor yükünü" yabancı futbolcular çekti.

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 13 sezonda oynanan 30 derbide sarı-kırmızılı ekip 29, sarı-lacivertli takım ise 20 gol kaydetti. Bu karşılaşmalardan biri, Fenerbahçe'nin 1-0 gerideyken sahadan çekilmesiyle Galatasaray'ın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.

        Bu müsabakalarda atılan 49 golün 41'ini yabancı futbolcular, 8'ini ise Türk oyuncular kaydetti.

        Bu dönemde Galatasaray'ın 25, Fenerbahçe'nin de 16 golü yabancı futbolculardan geldi. Türk oyuncular ise her iki takımda da 4'er gole imza attı.

        REKLAM

        30 YABANCI OYUNCU GOL ATTI

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 13 sezondaki derbilerde 30 yabancı futbolcu skor tabelasını değiştirdi.

        İki takım arasında 2013-2014 sezonundan bu yana oynanan 30 derbide her iki takımdan da 15'er yabancı oyuncu gol katkısı yaptı.

        Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan da 3 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

        İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde ile Galatasaraylı Victor Osimhen, Lucas Toreira, Gabriel Sara, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz, daha önceki derbilerde gol kaydetti.

        REKLAM

        FENERBAHÇELİ KEREM, GOLLERİNİ SARI-KIRMIZILI FORMAYLA ATTI

        Fenerbahçe'de forma giyen Kerem Aktürkoğlu, iki takım arasındaki derbilerde gollerini sarı-kırmızılı formayla buldu.

        Galatasaray'ın son 13 sezonda rakibiyle oynadığı 30 derbide bulduğu 29 golün 4'ü Türk oyunculardan gelirken, bu gollerin 2'sine Kerem Aktürkoğlu imza attı. Sarı-kırmızılıların diğer golleri ise Fenerbahçe'de de forma giyen Olcan Adın ile Barış Alper Yılmaz'ın ayağından gelmişti.

        SON 13 SEZONDAKİ DERBİLER

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 13 sezonda oynanan 30 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şöyle:

        Tarih Stat Organizasyon Skor (FB-GS) Goller
        06.04.2014 Türk Telekom Süper Lig 0-1 Sneijder
        25.08.2014 Manisa 19 Mayıs TFF Süper Kupa 0 - 0 -
        18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 Alper Potuk/Sneijder (2)
        08.03.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 0 Kuyt
        25.10.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 1 Diego/Olcan Adın
        13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
        26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0 - 1 Podolski
        20.11.2016 Ülker Süper Lig 2 - 0 Van Persie (2)
        23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1 - 0 Josef de Souza
        22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
        17.03.2018 Ülker Süper Lig 0 - 0 -
        02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2 - 2 Valbuena, Jailson/Donk, Linnes
        14.04.2019 Ülker Süper Lig 1 - 1 Eljif Elmas/Onyekuru
        28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
        23.02.2020 Ülker Süper Lig 1 - 3 Kruse/Donk, Falcao, Onyekuru
        27.09.2020 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
        06.02.2021 Ülker Süper Lig 0 - 1 Mustafa Muhammed
        21.11.2021 Nef Süper Lig 2 - 1 Mesut Özil, Crespo/Kerem Aktürkoğlu
        10.04.2022 Ülker Süper Lig 2 - 0 Zajc, Serdar Dursun
        08.01.2023 Ülker Süper Lig 0 - 3 Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
        04.06.2023 Nef Süper Lig 0 - 3 Nicolo Zaniolo (2), Mauro Icardi
        24.12.2023 Ülker Süper Lig 0 - 0 -
        07.04.2024 11 Nisan (Şanlıurfa) TFF Süper Kupa 0 - 3 (Hükmen) Mauro Icardi
        19.05.2024 RAMS Park Süper Lig 1 - 0 Çağlar Söyüncü
        21.09.2024 Ülker Süper Lig 1 - 3 Edin Dzeko/Lucas Toreira, Dries Mertens, Gabriel Sara
        24.02.2025 RAMS Park Süper Lig 0 - 0 -
        02.04.2025 Chobani Türkiye Kupası 1-2 Sebastian Szymanski/Victor Osimhen(2)
        01.12.2025 Chobani Süper Lig 1-1 Jhon Duran/Leroy Sane
        10.01.2026 Atatürk Olimpiyat Turkcell Süper Kupa 2-0 Matteo Guendouzi, Jayden Oosterwolde
        26.04.2026 RAMS Park Süper Lig 3-0 Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Lucas Toreira
        ÖNERİLEN VİDEO

        Bowling salonunda yürek yakan ölüm!

        Çorum'da, bir bowling salonunda labutları düzenleyen mekanizmanın çarpması sonucu yaralanan 28 yaşındaki Melike Yeter, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan iş yeri sahibi, 34 yaşındaki F.B. ise hakimlikçe tutuklandı (AA)

        #fenerbahçe
        #galatasaray
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 madenci can verdi
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon