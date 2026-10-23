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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi UEFA Konferans Ligi İşte UEFA ülke puanında son durum! 2 galibiyet, 2 beraberlik

        İşte UEFA ülke puanında son durum! 2 galibiyet, 2 beraberlik

        UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları tamamlanırken; Konferans Ligi'nde ise 2. hafta mücadeleleri oynandı. Devler Ligi'nde Galatasaray, Konferans Ligi'nde ise Trabzonspor kazanırken; Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa'da maçların tamamlamasıyla birlikte UEFA ülke puanı güncellendi. İşte UEFA ülke puanında son durum ve Türkiye'nin sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 10:05 Güncelleme:
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        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Lille'i 4-2 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

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        Devler Ligi'ndeki bir diğer ekibimiz Fenerbahçe ise, sahasında Slavia Prag'la 2-2 berabere kaldı.

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        Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, ağırladığı Crystal Palace ile 2-2 eşitlikle sahadan ayrıldı.

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        Konferans Ligi'ndeki Trabzonspor ise sahasında Hearts'i 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

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        Avrupa'da tüm turnuvaların tamamlanmasıyla birlikte UEFA ülke puanı da güncellendi... İşte son durum...

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        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        7

        1- İNGİLTERE: 106.463

        8

        2- İTALYA: 90.732

        9

        3- İSPANYA: 85.868

        10

        4- ALMANYA: 83.973

        11

        5- FRANSA: 71.010

        12

        6- PORTEKİZ: 67.350

        13

        7- BELÇİKA: 62.450

        14

        8- HOLLANDA: 55.395

        15

        9- TÜRKİYE: 52.275

        16

        10- YUNANİSTAN: 46.612

        17

        11- ÇEKYA: 45.725

        18

        12- POLONYA: 45.725

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        #trabzonspor
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