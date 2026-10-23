Ankara'da suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2022 yılında başlatılan suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Ankara merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 650 milyon lira değerindeki mal varlığı incelemeye alındı. Soruşturmada suç gelirlerinin farklı ticari faaliyetler ve mal varlığı üzerinden ekonomik sisteme dahil edildiği şüphesi üzerinde duruluyor.

ŞİRKET DEVİRLERİ VE PARA HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik mali hareketler incelendi.

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2022 yılında başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek, inşaat faaliyetleri ve alkollü eğlence mekanları üzerinden ekonomik sisteme sokularak farklı mal varlıklarına dönüştürüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı.

Bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, ancak devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı tespit edildi. Şirketleri devralan bazı kişilerin, daha önce şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtlara da ulaşıldı.

Şirketlerin ortaklık yapıları değişmesine rağmen ilgili kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların devam ettiğine ilişkin bulgular da soruşturma dosyasına girdi. Şirket devirlerinin ve mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki olası rolü incelemeye alındı.

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650 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞI İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket mercek altına alındı. Yapılan çalışmalarda 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi.

İncelemeye konu mal varlığının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlendi. Söz konusu varlıkların suç gelirleriyle bağlantısının ortaya çıkarılması amacıyla şirketlerin mali yapıları, devir işlemleri ve kişiler arasındaki ticari ilişkiler ayrıntılı şekilde incelendi.

9 ADRES, 7 ŞİRKET VE 8 ARAÇTA ARAMA

Elde edilen deliller doğrultusunda Ankara merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta arama yapıldı.

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Aramalarda 9 milimetre çapında 1 tabanca, 7,65 milimetre çapında 1 tabanca ve toplam 19 fişek ele geçirildi. Ayrıca 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 avro ve 24 bin 400 dolar ile farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senet bulundu.

Soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşyalara ilişkin de gerekli adli işlemler gerçekleştirildi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın, suç gelirlerinin kaynağının, aktarım yöntemlerinin ve tespit edilen mal varlıklarıyla bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.