Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'ye dizel yakıt sevkiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Enerji Bakanlığının ilk sevkiyata ilişkin bilgi verdiğini belirten Peskov, "İlk tanker, alıcılarına doğru yola çıktı. Sevkiyat, bundan sonra düzenli devam edecek." dedi.

Peskov, Ukrayna krizine ilişkin, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü görüşmelerin kasım ayının ilk yarısında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılmasının planlandığını bildirdi.

Görüşmelerde, olası barış anlaşmasının ardından Rusya ve Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanmasına yönelik konuların ele alınacağını belirten Peskov, "Bu, barışçıl çözüme ulaşmanın son derece önemli unsurlarından biri. Bu olmadan kapsamlı bir çözüm mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

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Peskov, Avrupa ülkelerinin de görüşmelere katılma ihtimaline ilişkin soru üzerine, "Hiçbir ihtimal en baştan dışlanamaz ancak kasım ayının ilk yarısında Abu Dabi'de yapılması planlanan görüşmeler üçlü formatta olacak." yanıtını verdi.

Avrupa'nın güvenlik mimarisinin diğer ülkelerin katılımı olmadan ele alınamayacağını vurgulayan Peskov, bu konudaki görüşmelerin başlangıçta Rusya, ABD ve Ukrayna arasında gerçekleştirileceğini söyledi.

*Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır