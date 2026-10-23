MEB, Meta'ya dava açacak

Milli Eğitim Bakanlığı, çocuklara zarar verdiği gerekçesiyle uluslararası sosyal medya kuruluşu Meta'ya dava açıyor.

12. Ankara Erzurum Tanıtım Günleri programına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı konuşmada uluslararası sosyal medya kuruluşu Meta’ya yönelik başlatılacak hukuki sürece ilişkin "Çocuklarımızın bilhassa şiddetle ilgili algılarında sosyal medya üzerinden yaşadıklarının şiddet algısının oluşmasında çok önemli etkisi olduğunu görüyoruz. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu konuda daha duyarlı davranmak konusunda bir farkındalık oluşturmak için böyle bir adım atmaya karar verdik. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bir süreç hazırlığı içerisindeler" dedi.

REKLAM

"YETERİNCE HASSAS DAVRANMIYORLAR"

Bakan Tekin, hem sosyal medya gerek içerik üreticileri hem de yapımcı şirketlerin, çocukların pedagojik ve akademik anlamda yetişmeleri konusunda yeterince hassas davranmadıklarını söyledi.

Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de gittiğimiz her ilde gerek öğretmen arkadaşlarımız gerek ebeveynler gerek çocuklarımızla konuştuğumuzda bu konuda ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.

Bizim bakanlık olarak rutin yaptığımız saha araştırmalarında, anketlerde çocuklarımızın bilhassa şiddetle ilgili algılarında sosyal medya üzerinden yaşadıklarının şiddet algısının oluşmasında çok önemli etkisi olduğunu görüyoruz.

REKLAM

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 80'İ ŞİDDETİ SOSYAL MEDYAYLA TANIMLIYOR

'Hayatınızda hiç şiddete maruz kaldınız mı?' sorusuna 'Evet' cevabı verenlerin yaklaşık yüzde 80’i şiddet tanımı yaparken sosyal medyada, sosyal medya gruplarında veya sosyal medya sitelerinde beğenilmemek, grubun dışına atılmak noktasını ifade ediyor. Dolayısıyla sosyal medya üreticilerinin de içinde yaşadığımız dünyada barışa, insan haklarına, özel hayatın gizliliğine, mahremiyete, temel hak ve hürriyetlere saygı duyacak şekilde davranmaları gerekiyor.

Bu dünya hepimizin ve dünyanın her tarafında şu anda sosyal medya üreticilerine bu anlamda uyarılarda bulunuyorlar.

REKLAM

Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu konuda daha duyarlı davranmak konusunda bir farkındalık oluşturmak için böyle bir adım atmaya karar verdik. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bir süreç hazırlığı içerisindeler.

Cumhurbaşkanımızın özellikle çocuklarımızın bu konuda başta sanal kumar olmak üzere sosyal medyanın çocuklarımız üzerinde oluşturduğu tahribatı giderecek tedbirler almamız konusunda sürekli talimatları var zaten.”