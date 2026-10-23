Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
Arabesk müziğin usta isimlerinden Hakkı Bulut, İstanbul'da bir mekânda sahne aldığı sırada rahatsızlandı. Sanatçı hastaneye kaldırıldı. Bulut'un menajeri İrfan Gün, usta sanatçının tansiyonun düştüğü ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Gün, Hakkı Bulut'un ilerleyen saatlerde taburcu olacağını söyledi
Giriş: 23 Ekim 2026 - 23:36 Güncelleme:
Arabesk müziğin sevilen sanatçılarından Hakkı Bulut, İstanbul'daki sahne performansı sırasında yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Konser esnasında aniden rahatsızlanan usta sanatçının hastaneye götürülmesi, sevenlerini endişelendirdi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Sanatçının sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama ise menajeri İrfan Gün'den geldi. Bulut'un tansiyon düşüklüğü nedeniyle rahatsızlandığını belirten Gün, endişe edilecek bir durumun bulunmadığını ve sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Hakkı Bulut'un ilerleyen saatlerde taburcu edilmesinin beklendiğini söyledi.
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