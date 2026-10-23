Arabesk müziğin sevilen sanatçılarından Hakkı Bulut, İstanbul'daki sahne performansı sırasında yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Konser esnasında aniden rahatsızlanan usta sanatçının hastaneye götürülmesi, sevenlerini endişelendirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sanatçının sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama ise menajeri İrfan Gün'den geldi. Bulut'un tansiyon düşüklüğü nedeniyle rahatsızlandığını belirten Gün, endişe edilecek bir durumun bulunmadığını ve sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Hakkı Bulut'un ilerleyen saatlerde taburcu edilmesinin beklendiğini söyledi.