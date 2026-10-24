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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çankırı'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı

        Çankırı'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı

        Çankırı'nın Bayramören ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 00:43 Güncelleme:
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        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı

        Çorum'da Recep Yazıcı (77) idaresindeki otomobil, Sarıkaya köy yolundan Bayramören ilçe merkezi istikametine seyir halindeyken Bey Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Otomobil, yamaçtaki ağaçlara çarparak durabildi.

        İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        4 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre, güçlükle ulaştıkları araçta inceleme yapan ekipler, sürücü Yazıcı ile otomobilde bulunan Ayşe Öztürk (56), Fatma Duman (74) ve Kibar Yılmaz'ın (74) olay yerinde hayatını kaybettiklerini belirledi. Kazada yaralanan H.E. (58) ise ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazelerinin bölgeden alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Öte yandan araçtakilerin köye mantar toplamaya gittiği, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

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