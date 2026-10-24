Çankırı'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Çorum'da Recep Yazıcı (77) idaresindeki otomobil, Sarıkaya köy yolundan Bayramören ilçe merkezi istikametine seyir halindeyken Bey Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Otomobil, yamaçtaki ağaçlara çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre, güçlükle ulaştıkları araçta inceleme yapan ekipler, sürücü Yazıcı ile otomobilde bulunan Ayşe Öztürk (56), Fatma Duman (74) ve Kibar Yılmaz'ın (74) olay yerinde hayatını kaybettiklerini belirledi. Kazada yaralanan H.E. (58) ise ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazelerinin bölgeden alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Öte yandan araçtakilerin köye mantar toplamaya gittiği, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.