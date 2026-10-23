"İran'a bir başka operasyon daha düzenleyebiliriz"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik bir başka operasyon daha düzenleyebileceklerini ifade etti.

Trump, "Bir başka küçük Epik Öfke Operasyonu düzenleyebiliriz ya da anlaşma yapacaklar. Akıllıysalar, sadece "Hadi işimize bakalım" diyecekler. Ama bunu yapacaklarından şüpheliyim. Çünkü belki de akıllı değillerdir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Irak ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise bu hafta sonu İran'a yönelik bir saldırı başlatma ihtimalleri olduğunu belirtirken, Trump bu konuda bir bilgisi olmadığını söylemişti.

Öte yandan Küba'ya değinen Trump, "Küba için endişelenmeyin. İran'dan dönerken Küba ile ilgileneceğiz." dedi.

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Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşı sona erdirmeye yakın olduklarını belirten Trump, "Umuyorum ki savaşı bitiriyoruz." diye konuştu.