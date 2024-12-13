Taksiciye bıçaklı 'gasp' girişimi kameraya yansıdı

Manisa'da Emirhan Ü. (18), taksisine bindiği Hakan Paktan’a (49) bıçakla saldırıp, gasbetmek istedi.

Bir süre Emirhan Ü. ile boğuşan Paktan emniyet kemerini çözerek taksiden inerken, şüpheli ise kaçtı. O anlar araç kamerasına yansırken, olay sonrası yakalanan Emirhan Ü. ise çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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ÖNCE POST CİHAZINI İSTEDİ

Olay, 28 Kasım'da saat 23.59’da meydana geldi. Şehzadeler ilçesindeki taksi durağına gelen Emirhan Ü., Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi'ne gitmek üzere Hakan Paktan'ın şoförlüğünü yaptığı taksiye bindi. Adrese geldiklerinde taksici Paktan, Emirhan Ü.'ye ücreti söyledi. Ücreti kartla ödeyeceğini söyleyen Emirhan Ü., post cihazını istedi.

REKLAM SONRA BIÇAĞI ÇEKTİ Taksici, post cihazına ücreti yazdığı sırada Emirhan Ü., belindeki bıçağı çıkarıp, şoförün göğüs kısmına doğru hamle yaptı. Ani bir refleksle bıçağın keskin kısmını eliyle tutan taksi Paktan, bir süre araç içinde Emirhan Ü. ile boğuştu. Taksici Paktan, boğuşma sırasında emniyet kemerini çözüp, araçtan indi. Emirhan Ü. ise olay yerinden kaçtı. MESLEĞİ BIRAKTI Yaşanan o anlar ise takside bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası jandarma ekiplerince yakalanan Emirhan Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hakan Paktan’ın ise yaşanan olayın ardından mesleği bıraktığı öğrenildi.