Gündem Suriye: ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da
Suriye'deki son gelişmelerin ardından Ankara'nın diplomasi trafiği hız kazandı. Dışişleri Bakanı Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmesi başladı. Dün akşam Ankara'ya gelen Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir araya gelmişti
Suriye'de 53 yıllık Esad rejiminin düşmesinin ardından ardından Ankara'nın diplomasi trafiği hız kazandı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'de yaşanan son gelişmeleri görüşmek üzere dün Ankara'ya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Ankara'daki görüşmesi başladı. Fidan-Blinken görüşmesinin ana gündem maddesi Suriye olacak.
TÜRKİYE KIRMIZI ÇİZGİLERİNİ HATIRLATACAK
Görüşmede Türkiye, kırmızı çizgilerini yeniden hatırlatacak.
Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destekten duyulan rahatsızlık dile getirilecek. Suriye'nin yeni dönemindeki yol haritası ele alınacak. Bir başka başlık da Gazze'de devam eden insani kriz olacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BLINKEN İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Esenboğa Havalimanı'nda ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Suriye'deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye’nin gayretlerinin yeni dönemde de devam edeceğini belirtti.
Türkiye'nin en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve üniter yapısının korunmasından yana olduğunu dile getiren Erdoğan, Suriye'deki kurumların ihyası ve yeniden imarı noktasında uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini kaydetti.
Erdoğan, Suriye'de faaliyet gösteren ve Türkiye için tehdit kaynağı olan, PKK/PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere tüm terörist yapılanmalara karşı Türkiye'nin öncelikle kendi milli güvenliği için önleyici tedbirler alacağını, DEAŞ ile göğüs göğse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini, DEAŞ ile mücadelede zafiyet oluşmasına da asla müsaade etmeyeceğini vurguladı.