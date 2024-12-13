Gündem Suriye: ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da

Suriye'de 53 yıllık Esad rejiminin düşmesinin ardından ardından Ankara'nın diplomasi trafiği hız kazandı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'de yaşanan son gelişmeleri görüşmek üzere dün Ankara'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Ankara'daki görüşmesi başladı. Fidan-Blinken görüşmesinin ana gündem maddesi Suriye olacak.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destekten duyulan rahatsızlık dile getirilecek. Suriye'nin yeni dönemindeki yol haritası ele alınacak. Bir başka başlık da Gazze'de devam eden insani kriz olacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Suriye'deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye’nin gayretlerinin yeni dönemde de devam edeceğini belirtti.