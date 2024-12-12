Blinken: PKK Türkiye için bir tehdit

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapacağı görüşme öncesi açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, PKK'nın Türkiye için tehdit olduğunu dile getirirken Suriye'de DEAŞ ile mücadele konusunun önemine vurgu yaptı.

Suriye'de daha fazla çatışma görmek istemediklerini belirten Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşerek Suriye'de yaşananları ele alacaklarını ifade etti.