Blinken: PKK Türkiye için bir tehdit
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Blinken, "PKK Türkiye için bir tehdit. Başka çatışmaların alevlenmesinden kaçınmak istiyoruz." dedi.
Giriş: 12.12.2024 - 18:40 Güncelleme: 12.12.2024 - 18:47
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapacağı görüşme öncesi açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, PKK'nın Türkiye için tehdit olduğunu dile getirirken Suriye'de DEAŞ ile mücadele konusunun önemine vurgu yaptı.
Suriye'de daha fazla çatışma görmek istemediklerini belirten Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşerek Suriye'de yaşananları ele alacaklarını ifade etti.
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