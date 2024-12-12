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        Haberler Dünya Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir | Dış Haberler

        Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir ancak net tarihi bilemiyoruz

        Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz sahiline yakın bölgelerinden Rostov'a ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleri ile saldırdı. 11 Aralık akşamı gerçekleştirilen Saldırıda 6 ATACMS füzesi kullanıldı. 2 adet füze düşürüldü. Geri kalan 4 füze ise hedeflerine ulaştı. Pentagon Sözcüsü Sabrina ise yaptığı açıklamada Rusya'nın yeniden Oreşnik balistik füzelerini kullanacağına dair bilgiler geldiğini ancak saldırının ne zaman gerçekleşeceğine dair net bir tarih belirtemediklerini dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 19:10 Güncelleme: 12.12.2024 - 19:34
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        Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir
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        Ukrayna 11 Aralık akşamı Rusya'nın Karadeniz ve Kafkasya bölgelerine yoğun bir saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırılarda insansız hava uçakları ve uzun menzilli füzeler kullanıldı.

        Rusya'nın Rostov kentine düzenlenen saldırıda ise ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleri kullanıldı. Ukrayna topraklarından ateşlenen 6 adet ATACMS füzesinden 2 tanesi Rusya hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.

        4 tane ATACMS füzesi ise hedeflerine ulaştı. Rusya daha önce uzun menzilli füzelerin tekrar kullanılması hâlinde Oreşnik füzesine tekrardan başvuracaklarını açıklamış ve uyarıda bulunmuştu.

        Pentagon'dan ise Rusya'nın uyarısıyla uyumlu bir bilgi paylaşıldı. Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh tarafından yapılan açıklamada "Rusya önümüzdeki günlerde Oreşnik balistik füzesini kullanabileceğine dair bilgiler var ancak net bir tarih veremiyorum. Kaldı ki kullansalar bile bu savaşta oyun değiştirici bir hamle olmayacaktır. Ellerinde bulunan bütün silahlarla Ukrayna'yı yıldırmaya çalışıyorlar. Ancak biz ve Ukrayna'nın diğer destekçileri Ukrayna'ya savaş alanında yardımcı olmaya devam edeceğiz." dedi.

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