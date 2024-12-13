Edirne'de korkunç kaza! Eve çarpan otomobil alev aldı, 4 kişi yanarak öldü!
Edirne'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, evin duvarına çarparak alev alev yandı. Feci kaza sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Küle dönen otomobilde yapılan incelemede 4 kişinin yanarak öldüğü tespit edildi
Edirne'de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil evin duvarına çarparak alev aldı.
DHA'nın haberine göre; itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta yapılan incelemede 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
DUVARA ÇARPIP ALEV ALDI
Kaza, saat 03.00 sıralarında Abdurrahman Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerindeki Uzunkaldırım Caddesi'nin bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak bir evin duvarını çarptı.
OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YANARAK ÖLDÜ
Çarpmanın şiddetiyle alev alan otomobil yanmaya başladı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yanan otomobile itfaiye ekipleri müdahale ederek, söndürdü. Yapılan kontrolde otomobilde bulunan 4 kişini yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.
İL EMNİYET MÜDÜRÜ KARABURUN OLAY YERİNDE BİLGİ ALDI
Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, olay yerine gelerek bilgi aldı. Kimlik belirleme çalışmaları sürerken, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından 4 kişinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.