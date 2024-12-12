Anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu Hatay'da kahreden bir olay yaşandı. İskenderun ilçesinde yakınları tarafından haber alınamayan anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 12.12.2024 - 20:34 Güncelleme: 12.12.2024 - 20:34 facebook

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