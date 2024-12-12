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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay'da kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu

        Hatay'da kahreden bir olay yaşandı. İskenderun ilçesinde yakınları tarafından haber alınamayan anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 20:34 Güncelleme: 12.12.2024 - 20:34
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        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu, baygın haldeki baba tedaviye alındı.

        İlçede yaşayan Kökçü ailesinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Jandarma eşliğinde apartmanın 2. katındaki daireye giren sağlık ekipleri, hareketsiz yatan anne Kader (35) ile çocukları İsmail Ege (5), Elif Bilge (12) ve Yiğit Efe Kökçünün (14) hayatını kaybettiğini belirledi. Baygın halde bulunan baba Emrah Kökçü (43) hastaneye kaldırıldı.

        Yaşamını yitiren 4 kişinin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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