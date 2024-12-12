Malmö: 2 - Galatasaray: 2 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta karşılaşmasında İsveç ekibi Malmö sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı ağırladı. 4 gol çıkan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekibin gollerini 24. dakikada Erik Botheim ve 90+2'de Sergio Pena kaydetti. Cimbom'un golleri ise 43. dakikada Elias Jelert ve 56'da Yunus Akgün'den geldi.

Bu sonucun ardından G.Saray namağlup serisini sürdürdü ve 12 puana yükseldi. Malmö ise 4 puana ulaştı.

Ligin 7. haftasında Malmö 23 Ocak Perşembe günü sahasında Twente'yi ağırlayacak. Galatasaray ise 21 Ocak Salı günü sahasında Dinamo Kiev'i konuk edecek.

G.SARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK! UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında İsveç temsilcisi Malmö'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Net Global Sivasspor maçının ilk 11'inde mecburi 3 değişiklik yaptı. REKLAM Yeni Malmö Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Elias Jelert, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi 11'i ile çıktı.

G.SARAY'IN YEDEK KULÜBESİ ZAYIF Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde 9 oyuncu yer aldı. Galatasaray, İsveç'e Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir, Mauro Icardi ve Roland Sallai'den yoksun geldi. Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde kaleciler Batuhan Şen ve Günay Güvenç, tecrübeli isimler Kerem Demirbay, Hakim Ziyech ve Victor Nelsson ile genç oyuncular Ali Yeşilyurt, Berat Luş, Recep Yalın Dilek ve Efe Akman görev bekledi. BATSHUAYI 14 MAÇ SONRA 11'DE Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, 14 resmi maçın ardından ilk 11'de sahaya çıkma şansı buldu. Sezon başında Galatasaray'a imza atan Batshuayi; Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in ardından üçüncü santrfor konumuna düştü. Tecrübeli oyuncu, bu futbolcuların sakatlığında Malmö karşısına ilk 11'de çıkma şansı yakaladı. Sarı-kırmızılı formayla 17 Eylül'deki Gaziantep FK maçına ilk 11 başlayan Batshuayi, daha sonra ligde 9, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta yedek kulübesinde bekledi.

ABDÜLKERİM 1 MAÇ SONRA SAHADA Sarı-kırmızılı takımda sakatlığını atlatan tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, bir maç sonra formasına kavuştu. Süper Lig'in 14. haftasındaki ikas Eyüpspor mücadelesinde sakatlanan Abdülkerim, Sivasspor maçını kaçırdı. Hafta içinde takımla çalışmalara başlayan 30 yaşındaki milli stoper, Malmö mücadelesine ilk 11'de başladı. JELERT SAĞ AÇIKTA Okan Buruk, orijinal mevkisi sağ bek olan Danimarkalı futbolcu Elias Jelert'i sağ açıkta oynattı. Karşılaşmada savunmanın sağında Davinson Sanchez'i görevlendiren Buruk, genç futbolcuyu ise onun önünde oynatmayı tercih etti.

JELERT, 75 GÜN SONRA İLK 11'DE Galatasaray'ın Danimarkalı sağ beki Elias Jelert, 75 gün sonra bir maça ilk 11'de başladı. Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül'de Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Jelert, sonrasındaki 75 günlük süreçte 7 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi müsabakasının başlangıç kadrosunda yer almadı. Jelert, 11 resmi karşılaşmanın ardından bir mücadelenin ilk 11'inde sahaya çıktı. MAÇTAN DAKİKALAR 12. dakikada sarı-kırmızılı ekibin çıkarken kaptırdığı topu alan Rosengren, bekletmeden meşin yuvarlağı savunma arkasına gönderdi. Altıpas gerisine hareketlenen Christiansen'in bekletmeden şutunda top az farkla üstten auta gitti. 16. dakikada ev sahibi takım bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası içindeki paslaşmaların ardından top son olarak sol çaprazdaki Bolin'e geldi. Bu oyuncunun dar açıdan şutunda, araya giren Metehan Baltacı meşin yuvarlağı kornere çeldi. 23. dakikada Sara'nın derinlemesine pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Persson'da kaldı. 24. dakikada Malmö 1-0 öne geçti. Larsen'in sağdan ortasında altıpas içinde arka direğe sarkan Botheim'in kafayla vurduğu top, uzak direğe çarparak ağlara gitti.

30. dakikada Sara'nın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 38. dakikada Sara'nın rakip yarı alanda kaptırdığı topla hızlı çıkan Malmö'de Christiansen ceza sahası dışından çok sert bir şut çıkardı. Kaleci Muslera, sağına uçarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. 43. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Kerem Demirbay'ın soldan ortasında altıpas gerisine hareketlenen Jelert'in vurduğu top filelerle buluştu: 1-1. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 53. dakikada Christiansen'in yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta, top üstten auta çıktı. 56. dakikada sarı-kırmızılı ekip, 2-1 öne geçti. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Mertens ile duvar pası yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazda meşin yuvarlağı bir kez daha alan Yunus'un yerden düzgün vuruşunda, top kaleci Persson'un müdahalesine rağmen ağlara gitti.