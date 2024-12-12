Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. ECB böylece 3 toplantı üst üste faiz indirimine giderken, yılın dördüncü indirim kararına imza attı.

ECB tarafından bugün yapılan açıklamada, mevduat faiz oranını yüzde 3.25’den yüzde 3’e indirdiği belirtildi. Banka, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 3.15 ve yüzde 3.40’a indirdi.

Daha önce ECB 2024, 2025 ve 2026 yılları için enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 2.5, yüzde 2.2 ve yüzde 1.9 olarak açıklamıştı.

"Enflasyon bir miktar düşmüş olsa da hala yüksek seviye. Bunun başlıca nedeni, belirli sektörlerdeki maaşlar ve fiyatların geçmişteki enflasyon artışına gecikmeli bir şekilde uyum sağlıyor olmasıdır.

Temel enflasyona ilişkin çoğu ölçümün, enflasyonun yüzde 2’lik orta vadeli hedefinde istikrarlı bir şekilde yerleşeceğini gösterdiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Finansman koşulları gevşemekte olup, son faiz indirimleri, firmalar ve hanehalkı için borçlanmayı giderek daha az maliyetli hale getirmektedir. Ancak, para politikası kısıtlayıcı devam ettiği ve geçmiş faiz artışları mevcut kredi stokuna yansıdığı için koşullar sıkı olmaya devam etmektedir."

BÜYÜME BEKLENTİSİNDE DÜŞÜŞ

ECB bunun yanında büyüme projeksiyonlarında da değişikliğe gitti. Buna göre 2024 büyüme tahminini yüzde 0.8'den yüzde 0.7'ye, 2025 büyüme beklentisi de yüzde 1.3'ten yüzde 1.1'e düştü.