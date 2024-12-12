Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Avrupa Merkez Bankası (ECB) 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Böylece 2024 genelinde 4 faiz indirim kararına imza atmış oldu. ECB karar metninde "Dezenflasyon süreci rayında ilerlemektedir" ifadesi yer aldı. ECB Başkanı Lagarde faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında "Dezenflasyon süreci devam ediyor, 2025'te yüzde 2,3 çekirdek TÜFE bekliyoruz. Finansman koşullarında bir gevşeme var, verileri takip edip, toplantıdan toplantıya kararlarımızı alacağız" dedi
Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. ECB böylece 3 toplantı üst üste faiz indirimine giderken, yılın dördüncü indirim kararına imza attı.
ECB tarafından bugün yapılan açıklamada, mevduat faiz oranını yüzde 3.25’den yüzde 3’e indirdiği belirtildi. Banka, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 3.15 ve yüzde 3.40’a indirdi.
ENFLASYON BEKLENTİSİNDE DÜŞÜŞ
ECB açıklamasında "Dezenflasyon süreci rayında ilerlemektedir. ECB uzmanları, manşet enflasyonun 2024'te ortalama yüzde 2.4, 2025'te yüzde 2.1, 2026'da yüzde 1.9 ve genişletilmiş AB Emisyon Ticaret Sistemi’nin devreye gireceği 2027'de yüzde 2.1 olmasını beklemektedir" denildi.
Daha önce ECB 2024, 2025 ve 2026 yılları için enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 2.5, yüzde 2.2 ve yüzde 1.9 olarak açıklamıştı.
MAAŞLAR GECİKMELİ UYUM SAĞLIYOR
Temel enflasyona ilişkin çoğu ölçümün, enflasyonun yüzde 2’lik orta vadeli hedefinde istikrarlı bir şekilde yerleşeceğini gösterdiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Enflasyon bir miktar düşmüş olsa da hala yüksek seviye. Bunun başlıca nedeni, belirli sektörlerdeki maaşlar ve fiyatların geçmişteki enflasyon artışına gecikmeli bir şekilde uyum sağlıyor olmasıdır.
Finansman koşulları gevşemekte olup, son faiz indirimleri, firmalar ve hanehalkı için borçlanmayı giderek daha az maliyetli hale getirmektedir. Ancak, para politikası kısıtlayıcı devam ettiği ve geçmiş faiz artışları mevcut kredi stokuna yansıdığı için koşullar sıkı olmaya devam etmektedir."
BÜYÜME BEKLENTİSİNDE DÜŞÜŞ
ECB bunun yanında büyüme projeksiyonlarında da değişikliğe gitti. Buna göre 2024 büyüme tahminini yüzde 0.8'den yüzde 0.7'ye, 2025 büyüme beklentisi de yüzde 1.3'ten yüzde 1.1'e düştü.
LAGARDE'DAN AÇIKLAMA
ECB Başkanı Lagarde faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında "Dezenflasyon süreci devam ediyor, 2025'te yüzde 2,3 çekirdek TÜFE bekliyoruz. Finansman koşullarında bir gevşeme var, verileri takip edip, toplantıdan toplantıya kararlarımızı alacağız. Ekonomide büyüme çoğunlukla tüketim kaynaklı gerçekleşti. İhracat hala zayıf, bazı sektörler rekabetçi olmakta zorluk çekiyor. Mali politikalar ve yapısal adımlar ekonomiyi daha güçlü bir hale getirecektir" dedi.
Lagarde enflasyonun yüzde 2'lik hedefe yaklaştığını da ifade ederken henüz enflasyonda zafer olmadığını da sözleirne ekledi.