İşte 2024'ün en komik vahşi yaşam fotoğrafları
2024 yılının Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri'nin (Comedy Wildlife Photography Awards) kazananları açıklandı. Dünyanın dört bir yanından profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katıldığı yarışmada büyük ödül, 'Sıkışıp Kalan Sincap' adlı fotoğrafla Milko Marchetti'ye gitti
Hayvanların ilgi çekici ve komik anlarını gözler önüne seren fotoğrafların yarıştığı Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri'nin kazananı açıklandı. Milko Marchetti'nin 'Sıkışıp Kalan Sincap' adlı karesi 9 binden fazla başvuru arasından birinci seçildi. Marchetti açıklamasında, "İtalya'da yıllar boyunca pek çok durumda pek çok sincap fotoğrafı çektim ama bu fotoğraf bana çok komik ve garip bir pozisyon gibi geldi" dedi.
2024'ün en komik vahşi yaşam fotoğrafları şu şekilde:
Böcekler Ödülü
Jose Miguel Gallego Molina (İspanya)
Sürüngenler ve Amfibiler Ödülü
Eberhard Ehmke (Almanya)
Kuşlar Ödülü
Damyan Petkov (Bulgaristan)
Balık ve Diğer Sucul Türler Ödülü
Przemyslaw Jakubczyk (Polonya)
16 Yaş Altı Gençler Kategorisi
Sarthak Ranganadhan (Hindistan)
25 Yaş Altı Genç Fotoğrafçı Kategorisi
Kingston Tam (Hong Kong)
Halkın Seçimi Ödülü
Tapani Linnanmäki (Finlandiya)
Portföy Ödülü
Flynn Thaitanunde-Lobb (İngiltere - 10 yaşında)
Yüksek derecede övgü alan kazananlar şu şekilde:
Leslie McLeod (Kanada)
Andy Rouse (İngiltere)
Randy Herman (ABD)
Sanjay Patil (Hindistan)
Takashi Kubo (Japonya)
Artur Stankiewicz (Polonya)
Ralph Robinson (İngiltere)
Arvind Mohandas (Almanya)
Marti Phillips (ABD)