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        Haberler Magazin Hadise; ideal erkeği tarif etti - Magazin haberleri

        Hadise; ideal erkeği tarif etti

        Hadise, ideal erkeğin nasıl olması gerektiğini tarif etti; "Film sohbeti yapabilmeli." Hadise, bir erkekte aradığı başlıca diğer özellikleri de sıraladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 13:57 Güncelleme: 12.12.2024 - 14:14
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        İdeal erkeği tarif etti
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        Başlıca özellikleriyle benzerlik gösterse de her kadın için ideal erkek tanımı farklı.

        Yaşamlarına özenilmesinden ünlü kadınların ideal erkek tanımı oldum olası merak edilir. Ünlü kadınlar, zaman zaman kendileri için ideal erkek tanımı yapıyor.

        O ünlü kadınlar arasına Hadise de katıldı.

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        Hadise, kendisi için ideal erkeğin tanımını yaparken yakışıklılığın hiç önemli olmadığını vurgulayarak bu konuda şunları söyledi; "Yakışıklılık önemli değil. Filmi izledikten sonra o kişiyle film üzerine sohbet edemiyorsan, bu bir ilişki değildir."

        Hadise'nin; yeni ilişkisinin bir yönetmen olan Şenol Sönmez ile olması; "Filmi izledikten sonra o kişiyle film üzerine sohbet edemiyorsan, bu bir ilişki değildir" cümlesini daha da ön plana çıkardı.

        Şenol Sönmez - Hadise

        Hadise, ideal erkekte aradığı diğer özellikleri şöyle sıraladı;

        • Sadık... "Her anlamda sadık olmalı. Örneğin bir yemekten seni rahatsız edecek şekilde bir kadına bakmamalı. Bir kadını beğenmek başkadır. Ben de bazen bir kadına bakıp 'Ne kadar güzel bir kadın' diyorum ama partnerini rahatsız edecek şekilde bakmamalı."

        • Destekçi... "Çok önemli"

        • Sabırlı... "Benimle olmak. Çünkü"

        • Komik... "Kesinlikle komik olmalı. İlişki yaşadığım erkeğin komik olması bence ikimiz için de büyük bir ilham kaynağı. Çünkü o, beni de besliyor"

        • Sorumluluk Sahibi... "Sorumluklarının farkında olmalı"

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        #hadise
        #Hadisenin ideal erkeği
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