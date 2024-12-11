Melek Mosso'dan boşanma açıklaması

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Melek Mosso, Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarını görünce aracından inerek poz veren Mosso, 2024'ü değerlendirerek; “Şahsım adına bu yıl harika geçti. Şimdi 2025 için gerekli çalışmaları ve planlamalarımı yapıyorum. Yılbaşında Kıbrıs’ta olacağım. İnşallah tüm ülkemiz için güzel bir yıl olur” dedi.

Melek Mosso, eşi Serkan Sağdıç’ın sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları ve fotoğrafları kaldırması dikkat çekmişti. Ayrılık iddialarına yine yanıt veren Mosso; “Boşanmıyorum, hiçbir sorun yok. Sorunlarımızı çözdük” diyerek evliliğinde herhangi bir sorun olmadığını yinelemek gereği hissetti.