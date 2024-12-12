ILO: Türkiye'de reel ücretler arttı

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) her yıl yayımladığı küresel ücret raporu bu yıl “Küresel düzeyde ücret eşitsizliği azalıyor mu?” başlığını taşıyor. Raporda, reel ücretleri azaltan sürekli fiyat artışları döneminin ardından küresel düzeyde ortalama ücretlerin enflasyondan daha hızlı büyümeye geri döndüğü belirtildi. Enflasyondaki kademeli düşüşün 2023 yılında başladığı ve 2024 yılında daha belirgin hale geleceğinin tahmin edildiği kaydedilen raporda, bu düşüşün dünya genelinde farklı hızlarda gerçekleştiği, yüksek gelirli ülkelerde fiyat artışı belirgin bir şekilde yavaşlarken, birçok yükselen ve gelişmekte olan ülkede enflasyon azalmış olsa da hala yüksek düzeyde seyrettiği vurgulandı.

REKLAM Rapora göre, küresel reel ücretler 2022 yılında yüzde -0,9 geriledikten sonra 2023’te toparlanarak yüzde 1,8 oranında arttı. Küresel ortalamayı önemli ölçüde etkileyen Çin hariç tutulduğunda küresel reel ücret artışının 2022 yılında yüzde -1,5 gerilerken, 2023’te yüzde 1,3 arttığı kaydedildi. Gelişmiş G20 ekonomilerinde reel ücretler 2022 ve 2023 yılında sırasıyla yüzde -2,8 ve yüzde -0,5 oranında düşerken, Türkiye’nin de aralarında yer aldığı gelişmekte olan G20 ülkelerinde reel ücret artışının her iki yıl için de pozitif kaldığı (2022’de yüzde 1,8, 2023’te yüzde 6,0) ifade edildi.

“TÜRKİYE’DE REEL ÜCRET 2023’TE %38,8, 2024’TE %27,2 ARTTI” Raporda, 2024 yılının ilk iki çeyreğine ilişkin ön verilerin, küresel reel ücret artışının 2024 yılında yüzde 2,7 ile 15 yıldan bu yana en büyük artışa işaret ettiği belirtildi. Çin hariç tutulduğunda 2024 yılında küresel reel ücret artışının yüzde 2,3 olacağı tahminine yer verildi.

2023 ve 2024 yılına ait ortalama ücret verilerinin yüksek enflasyon yaşayan ve çok hızlı reel ücret artışı bildiren Türkiye’den önemli ölçüde etkilendiği vurgulandı. Çin ve Türkiye hariç tutulduğunda küresel reel ücret artışının 2024 yılında yüzde 1,7 olacağı tahmin edildi. Türkiye’de reel ücret artışının 2023’te yüzde 38,8, 2024 yılında ise yüzde 27,2 olduğu ifade edildi.

REKLAM G20 ülkelerinden ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İrlanda gelişmiş ülke, Türkiye, Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan ve Güney Afrika ise gelişmekte olan ülke olarak kabul ediliyor. 2024 yılında gelişmiş G20 ülkelerindeki reel ücret artışı yüzde 0,9 ile pozitife dönerken, gelişmekte olan G20 ülkelerinde yüzde 5,9’luk artış kaydedildiği vurgulandı.

TÜRKİYE’DEKİ REEL ÜCRET ARTIŞI İÇİNDE BULUNDUĞU BÖLGEYİ DE ETKİLEDİ Raporda bölgesel düzeyde reel ücret gelişmelerine de yer verildi. Türkiye’nin içinde yer aldığı Orta ve Batı Asya bölgesinde reel ücret artışı 2011 yılında yüzde 11,8 iken 2018’de yüzde 1,1’e, 2019’da yüzde 3,3’e düşmekle birlikte pozitif artış yaşandı. Pandeminin ilk yılında ise bölgedeki reel ücretler yüzde 1,4 oranında geriledi ancak daha sonra toparlanarak 2021’de yüzde 12,6, 2022’de yüzde 7,5 arttı. Bu bölgede reel ücretlerin 2023’te yüzde 25,1, 2024’te ise yüzde 17,9 arttığı kaydedilen raporda, son iki yıldaki oranların bölgeyi temsil etmeyebileceği, Türkiye’den bildirilen yüzde 38,8 ve yüzde 27,2’lik reel ücret artışının bölge ortalamasını yükselttiği belirtildi.