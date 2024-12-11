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        Haberler Dünya İşkenceye katılan askerlere af yok | Dış Haberler

        Suriye'deki yeni yönetim: İşkenceye katılan askerlere af yok

        Baas Rejiminin yıkılmasının ardından idareyi ele alan Suriye'deki yeni yönetim, rejim tarafından zorunlu askerliğe alınan erler için af çıkartmıştı. Sednaya Hapishanesinde yaşanan işkence ve baskıya dair görüntüler ve izler ortaya çıkınca yeni hükümet af konusuyla ilgili yeni bir açıklama yayımladı. Yayımlanan açıklamada işkence suçuna dâhil olan askerler ve subaylar için af yetkisinin kullanılmayacağı bildirildi. Yeni hükümet ayrıca Şam'da uygulanan sokağa çıkma yasağını kaldırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 19:07 Güncelleme: 11.12.2024 - 19:07
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        İşkenceye katılan askerlere af yok
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        Baas Rejiminin devrilmesi ile Suriye'nin büyük bölümünde hâkimiyeti ele geçiren Suriye'deki yeni yönetim, hoşgörü tutumunu benimseyerek Beşar Esad yönetimi tarafından zorunluğu askerlik görevine alınan askerler için af çıkarmıştı. Ancak Sednaya Hapishanesinde ortaya çıkan işkence görüntülerinin ardından yeni yönetim bir açıklama yaparak af konusunu detaylandırdı.

        Yapılan açıklamada HTŞ Lideri Colani'nin sözlerine yer verilirken, işkence ve baskı uygulamalarına katılan asker ve subaylar için af yetkisinin kullanılmayacağı belirtildi. Açıklamada işkence suçuna ortak olan herkesin gerekli şekilde cezalandırılacağı da ifade edildi.

        "YENİ SURİYE'Yİ BİRLİKTE İNŞA EDELİM"

        Diğer yandan Şam'da uygulanan sokağa çıkma yasağının da kaldırıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada, güvenliğin sağlandığı ve sokağa çıkma yasağının iptal edildiği bildirildi. Aynı açıklamada Suriye halkına seslenilerek, "Yeni Suriye'yi birlikte inşa edelim." ifadelerine ver verildi.

        Son yapılan açıklamada ise tatil günlerinin cuma ve cumartesi olarak belirlendiği halka ilân edildi.

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