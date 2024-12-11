İşkenceye katılan askerlere af yok

Baas Rejiminin devrilmesi ile Suriye'nin büyük bölümünde hâkimiyeti ele geçiren Suriye'deki yeni yönetim, hoşgörü tutumunu benimseyerek Beşar Esad yönetimi tarafından zorunluğu askerlik görevine alınan askerler için af çıkarmıştı. Ancak Sednaya Hapishanesinde ortaya çıkan işkence görüntülerinin ardından yeni yönetim bir açıklama yaparak af konusunu detaylandırdı.

Yapılan açıklamada HTŞ Lideri Colani'nin sözlerine yer verilirken, işkence ve baskı uygulamalarına katılan asker ve subaylar için af yetkisinin kullanılmayacağı belirtildi. Açıklamada işkence suçuna ortak olan herkesin gerekli şekilde cezalandırılacağı da ifade edildi.

لن نعفو عمن تورط بتعذيب المعتقلين pic.twitter.com/jqtDydc5Pq — وزارة الإعلام السورية (@moi_syria1) December 11, 2024

"YENİ SURİYE'Yİ BİRLİKTE İNŞA EDELİM"

Diğer yandan Şam'da uygulanan sokağa çıkma yasağının da kaldırıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada, güvenliğin sağlandığı ve sokağa çıkma yasağının iptal edildiği bildirildi. Aynı açıklamada Suriye halkına seslenilerek, "Yeni Suriye'yi birlikte inşa edelim." ifadelerine ver verildi.