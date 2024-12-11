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        Haberler Dünya HTŞ lideri Colani: Kimsenin Suriye'den korkmasına gerek yok | Dış Haberler

        HTŞ lideri Colani: Kimsenin Suriye'den korkmasına gerek yok

        Şam'ın hakim gücü Heyet Tahrir El Şam'ın lideri Ebu Muhammed Colani, Şam'ın ele geçirilmesinin ardından Batılı basına ilk verdiği mülakatta, yabancı ülkelerin Suriye'den korkmalarını gerektirecek bir durum olmadığını söyledi. Colani, "Artık istikrar gerekiyor, ülke yeniden inşa edilecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 16:37 Güncelleme: 11.12.2024 - 17:15
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        Colani: Kimsenin Suriye'den korkmasına gerek yok
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        53 yıllık Esad devrini bitiren en büyük güçlerden biri olan Heyet Tahrir El Şam'ın lideri Ebu Muhammed Colani, dünyaya ılımlı mesajlar verdiği bir mülakat gerçekleştirdi.

        Sky News'e yaptığı açıklamada Colani, Beşar Esad iktidarının devrilmesinden sonra yabancı ülkelerin Suriye'den korkmalarını gerektirecek bir şey olmadığını söyledi.

        Esad'ın kaçışından bu yana Batılı bir haber kuruluşuna verdiği ilk demeçte Colani, “Allah'ın izniyle korkular yersiz. Ülke yeniden inşa edilecek” dedi.

        Colani'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        “Korku rejimin varlığından kaynaklanıyordu. Ülke kalkınma ve yeniden yapılanma yolunda ilerliyor. İstikrara doğru gidiyor. İnsanlar savaştan yoruldu. Dolayısıyla ülke yeni bir savaşa hazır değil ve yeni bir savaşa da girmeyecek.

        Korkularımızın kaynağı İranlı milisler, Hizbullah ve bugün gördüğümüz katliamları gerçekleştiren rejimdi. Dolayısıyla Suriye için çözüm onların ortadan kaldırılmasıdır. Mevcut durum paniğe geri dönülmesine izin vermeyecektir."

        Colani, ABD tarafından 10 milyon dolarlık ödülle terörist olarak tanımlanmaya devam ediyor. Ancak Colani, aşırılık yanlısı geçmişinden vazgeçtiğini ve artık çoğulculuk ve hoşgörüyü benimsediğini söylüyor.

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