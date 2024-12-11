HTŞ lideri Colani: Kimsenin Suriye'den korkmasına gerek yok

53 yıllık Esad devrini bitiren en büyük güçlerden biri olan Heyet Tahrir El Şam'ın lideri Ebu Muhammed Colani, dünyaya ılımlı mesajlar verdiği bir mülakat gerçekleştirdi.

Sky News'e yaptığı açıklamada Colani, Beşar Esad iktidarının devrilmesinden sonra yabancı ülkelerin Suriye'den korkmalarını gerektirecek bir şey olmadığını söyledi.

Esad'ın kaçışından bu yana Batılı bir haber kuruluşuna verdiği ilk demeçte Colani, “Allah'ın izniyle korkular yersiz. Ülke yeniden inşa edilecek” dedi.

Colani'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Korku rejimin varlığından kaynaklanıyordu. Ülke kalkınma ve yeniden yapılanma yolunda ilerliyor. İstikrara doğru gidiyor. İnsanlar savaştan yoruldu. Dolayısıyla ülke yeni bir savaşa hazır değil ve yeni bir savaşa da girmeyecek.

Korkularımızın kaynağı İranlı milisler, Hizbullah ve bugün gördüğümüz katliamları gerçekleştiren rejimdi. Dolayısıyla Suriye için çözüm onların ortadan kaldırılmasıdır. Mevcut durum paniğe geri dönülmesine izin vermeyecektir."