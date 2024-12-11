Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Suriye'de geçici yönetimin Başbakanı Beşir'den yurt dışındaki Suriyelilere 'geri dönün' çağrısı | Dış Haberler

        Suriye'de geçici yönetimin Başbakanı Beşir'den yurt dışındaki Suriyelilere 'geri dönün' çağrısı

        Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimin Başbakanı Muhammed el Beşir, ilk hedeflerinin Suriye'nin tüm kentlerinde güvenlik ve istikrarı sağlamak, ikinci amaçlarının ise yurt dışındaki milyonlarca Suriyeli sığınmacının geri dönüşünü sağlamak olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 16:01 Güncelleme: 11.12.2024 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriyelilere 'geri dönün' çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İtalyan Corriere della Sera gazetesine konuşan Beşir, "Sadece Mart 2025'e kadar iktidarda kalacağız" vurgusunda bulunarak "Borç çok büyük, zorluklar devasa ama başarılı bir İdlib deneyimimiz var. Elbette bir şehir, bir ülke değil ancak bunu yapabiliriz" ifadesini kullandı.

        Çok sayıda Suriyelinin geçen yıllarda zulüm gördüğüne işaret eden Beşir, katliamların sorumlularının uluslararası ve sivil toplum kuruluşları tarafından zaten belgelendiğini ve bunların Suriye’deki mevcut yasalara göre yargılanacağını kaydetti.

        Hedefleri sorulan Beşir, “İlk hedefimiz, Suriye’nin tüm kentlerinde güvenlik ve istikrarı yeniden sağlamak. İnsanlar, adaletsizlikten ve zulümden bıktı. Devletin otoritesi insanların işlerine ve normal hayatlarına dönmesine izin vermelidir. İkinci hedefimiz ise milyonlarca göçmen Suriyelinin dönüşünü sağlamak. Onların deneyimleri, insan sermayesi ülkeyi kalkındıracak. Yurt dışındaki tüm Suriyelilere çağrımdır; Suriye artık özgür bir ülkedir ki kendi gururunu ve onurunu kazandı. Geri dönün. Yeniden inşa etmeli, yeniden doğmalıyız, herkesin yardımına ihtiyacımız var.” değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Beşir, üçüncü hedeflerinin elektrik, su, ekmek gibi temel hizmetlerin sağlanması olduğunu ifade etti.

        "Cihatçı" bir gelenekten geldiklerinin hatırlatılması üzerine Beşir, "Bazı İslamcı grupların davranışları özellikle Batı'da birçok insanın Müslümanları terörle, İslam’ı ise aşırılıkla ilişkilendirilmesine yol açtı. Bu yanlış bir davranış ve anlayış eksikliğiydi. Bu şekilde adalet dini olan İslam çarpıtılmıştır. Biz İslami olduğumuz için tüm Suriye halkının haklarını güvence altına alacağız." ifadelerini kullandı.

        Yeni anayasanın İslami formatta olup olmayacağı sorulan Beşir, "İnşallah anayasa sürecinde tüm bu detayları netleştireceğiz." yanıtını verdi.

        Beşir, dış politikalarıyla ilgili ise şunları kaydetti:

        "Askeri operasyonların başından bu yana, Suriyelileri Beşşar Esad’den kurtarmayı amaçladığımızı anlatmak için Irak, Çin ve daha birçok ülkeye yöneldik ve anlaşıldık da. Dolayısıyla Esad rejiminden uzak duran hiçbir devletle, partiyle, mezheple sorunumuz yok."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        12 kent için "sarı" alarm verildi! Perşembeye dikkat!
        12 kent için "sarı" alarm verildi! Perşembeye dikkat!
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kızını öldüren baba için hüküm verildi!
        Kızını öldüren baba için hüküm verildi!
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Suriye'de ilk gün...
        Suriye'de ilk gün...
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Futbolda centilmenlik!
        Futbolda centilmenlik!
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar