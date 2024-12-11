Suriye'de yeni dönem şekilleniyor: ABD'den destek, İran'dan kritik iddia

12 gün süren bir operasyonun sonucunda 53 yıllık Esad iktidarının devrildiği Suriye'de yeni dönemin kodları her gün biraz daha belirginleşiyor.

Heyet Tahrir El Şam'ın kontrol ettiği İdlib bölgesinde başbakanlık görevini yürüten Muhammed El Beşir, 1 Mart'a kadar Suriye geçici yönetimine liderlik edeceğini söyledi. El Beşir, ülkesine dönen Suriyeli mültecileri koordine edecek.

Beşir, “Bugün İdlib ve çevresinde görev yapan Kurtuluş hükümetinden ve devrik rejimin hükümetinden bir ekibin de yer aldığı bir kabine toplantısı gerçekleştirdik” dedi.

Beşir'in arkasında iki bayrak vardı: iç savaş boyunca Esad karşıtları tarafından dalgalandırılan yeşil, siyah ve beyaz bayrak ile Suriye'de genellikle Sünni İslamcı savaşçılar tarafından dalgalandırılan, üzerinde siyah yazıyla İslami iman yemini bulunan beyaz bayrak.

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Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif gruplarla temaslarda bulunan ABD'li yetkililer, muhaliflere ülkenin liderliğini otomatik olarak üstlenmemeleri, bunun yerine bir geçiş hükümeti oluşturmak için kapsayıcı bir süreç yürütmeleri çağrısında bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yeni hükümetin 'azınlıkların haklarına tam saygı gösterme, ihtiyaç duyan herkese insani yardım akışını kolaylaştırma ve Suriye'nin terörizm için bir üs olarak kullanılmasını ya da komşuları için bir tehdit oluşturmasını önleme yönündeki açık taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini' söyledi.

BÜYÜK YENİDEN İNŞA

Yüz binlerce insanın ölümüne neden olan bir iç savaşın ardından Suriye'nin yeniden inşası devasa bir görev olacak. Şehirler bombalanarak harabeye döndü, kırsal kesimde nüfus azaldı, ekonomi uluslararası yaptırımlarla çöktü ve modern zamanların en büyük göçlerinden birinin ardından milyonlarca mülteci hala kamplarda yaşıyor.

Avrupa ülkeleri Suriyelilerin sığınma başvurularını durdururken, Türkiye'den ve başka yerlerden gelen bazı mülteciler evlerinin yolunu tutmaya başladı.

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Suriye'nin başkenti Şam'da bankalar Esad'ın devrildiği salı gününden bu yana ilk kez yeniden açıldı. Dükkanlar da yeniden açıldı, trafik yollara geri döndü, temizlikçiler sokakları süpürmeye başladı ve etrafta daha az silahlı adam vardı.