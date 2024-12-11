Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta mücadelesi bugün tek maçla başlayacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, haftanın açılış maçında İspanya'nın Athletic Bilbao takımını ağırlayacak. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 18.30'da başlayacak. Son maçında Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe, haftaya 8 puanla 15. sırada girdi. 11 maçtır yenilmeyen Bask ekibi ise, La Liga ve Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4'er karşılaşmayı kazandı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bu akşam İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak müsabakayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan hakem Irfan Peljto yönetecek. Mücadele TRT 1'den yayınlacak.
Organizasyonda bu yıl ilk kez oynanan lig aşamasında sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puanla 15. sırada bulunuyor.
İspanya temsilcisi ise 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan topladı ve averajla 2. sırada yer alıyor. Avrupa Ligi'nde son olarak Elfsborg'u mağlup eden kırmızı-beyazlıların, LaLiga ve Avrupa kupalarında toplamda 11 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.
Hafta sonu Beşiktaş derbisini kaybeden Fenerbahçe ilk kez karşılaşacağı Athletic'i mağlup ederek hem moral bulmak hem de ilk 8 için iddiasını sürdürmek istiyor.
LA LIGA'DA 4. SIRADA
- Athletic Bilbao, İspanya LaLiga'da bu sezon 17 maça çıkarken, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 32 puanla 4. sırada yer alıyor.
- Bask bölgesi ekibi son 4 maçında sahadan galibiyetle ayrılırken, yenilmezlik serisi de 8 maça yükseldi.
- Rakip filelere 26 gol gönderen Athletic, kalesinde ise 15 gol gördü.
- Takımda Ohian Sancet 7 golle ön plana çıkarken, Gorka Guruzeta ve Inaki Williams 4 gollük katkı sağladı.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Athletic Bilbao müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred Rodrigues müsabakada forma giyemeyecek. Ayak bileğinde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın da oynaması beklenmiyor. Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da müsabakada olamayacak.
MUHTEMEL 11
Livakovic
Osayi
Becao
Djiku
Mert Müldür
İsmail Yüksek
Amrabat
Szymanski
Tadic
Maximin