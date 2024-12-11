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        Haberler Gündem 3. Sayfa 14 dakikada 100 bin dolarlık hırsızlık! | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        14 dakikada 100 bin dolarlık hırsızlık!

        İstanbul Beylikdüzü'nde, iddiaya göre bir binaya gelen 3 kadın, ikinci kattaki dairenin kapısını açtıktan sonra içerideki 100 bin dolar parayı alarak kaçtı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 08:08 Güncelleme: 11.12.2024 - 08:09
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        14 dakikada 100 bin dolarlık hırsızlık!
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        İstanbul'da olay, Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde yaşandı. Yabancı uyruklu Y.N.'nin oturduğu binanın önüne önceki gün saat 15.30 sıralarında yüzlerinde cerrahi maske olan 3 kadın geldi.

        KAPININ ŞİFRESİNİ GİRİP AÇTI

        DHA'daki habere göre kadınlardan biri şifreyi tuşlayarak binanın dış kapısını açtı. Üç kadın daha sonra Y.N.'nin oturduğu evin kapısını zorlamadan açıp içeri girdi.

        14 DAKİKADA SOYUP ÇIKTILAR

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        Evin içerisinde 14 dakika kalan şüpheliler iddiaya göre saklanan 100 bin dolar parayı alarak kaçtı.

        ŞÜPHELİLER ARANIYOR

        Eve geldiğinde hırsızlığı fark eden Y.N., polisi arayarak şikayette bulundu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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        #istanbul
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