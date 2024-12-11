14 dakikada 100 bin dolarlık hırsızlık! İstanbul Beylikdüzü'nde, iddiaya göre bir binaya gelen 3 kadın, ikinci kattaki dairenin kapısını açtıktan sonra içerideki 100 bin dolar parayı alarak kaçtı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 11.12.2024 - 08:08 Güncelleme: 11.12.2024 - 08:09 facebook

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