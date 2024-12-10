56 gün sonra bulundu! Canlı yayında itiraf etti

Öztürk ve Karabulut'un olayı planlama süreci de iddianameye girdi. İddianamede, 2 sevgilinin Şubat 2024'te Ataş'ı öldürmek için birlikte hareket etmeye başladıkları belirtilerek, "İlk olarak Öztürk, Ataş'a ait aracın fren hortumlarını kesmiş ancak bu plan başarısız olmuştur. Devam eden süreçte, odun toplama bahanesiyle maktulü ıssız bir alana götürerek öldürme planları yapılmış, fakat bu girişimler de başarısız olmuştur" denildi.