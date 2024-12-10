Husiler, ABD savaş gemilerini hedef aldı

2015 Yemen İç Savaşı'ndan beri Yemen'in özellike başkenti Sana ve çevresinde kontrolü ele geçiren Husiler, 2 ABD muhrîp savaş gemisini hedef aldı. Saldırıda ayrıca muhrip savaş gemilerine eşlik eden 3 gemi daha isabet aldı. Saldırı 10 Aralık günü gerçekleştirildi.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan açıklamada saldırının deniz kuvvetleri ve insansız hava araçlarının koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıda füzeler de kullanıldı.